Liga Narodów siatkarek. Polska przegrywa z Kanadą w Bangkoku

Spis treści Zacięte starcie w Bangkoku

Zacięte starcie w Bangkoku

Polskie siatkarki musiały uznać wyższość rywalek z Kanady w Bangkoku. Zacięty mecz zakończył się wynikiem 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15) w ostatnim spotkaniu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po ośmiu spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie sześć zwycięstw i dwie porażki. Kolejny turniej odbędzie się w Azji.

Trzeci turniej biało-czerwone rozegrają w japońskiej Osace w dniach 8-12 lipca. Tam zmierzą się z potężnymi przeciwniczkami. Ich rywalkami będą Turczynki, Amerykanki, Brazylijki i Japonki, co zapowiada niezwykle trudną rywalizację dla polskiej drużyny. Będzie to kluczowy etap rozgrywek.