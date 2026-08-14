Ekstraklasa. Legia Warszawa deklasuje Radomiak Radom na swoim stadionie

Legia Warszawa zdominowała Radomiak Radom

W spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa pewnie pokonała Radomiak Radom 5:0. Do przerwy warszawski zespół prowadził już 4:0. Wynik otworzył w 7. minucie Michal Sevcik. Zaledwie trzy minuty później Rafał Augustyniak podwyższył na 2:0.

W 17. minucie bramkę głową zdobył Rafał Adamski, co całkowicie ustawiło przebieg spotkania. Tuż przed gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą połowę, w 44. minucie Bartosz Kapustka strzelił czwartego gola dla gospodarzy. Na trybunach zasiadło 26 473 widzów, a mecz sędziował Wojciech Myć z Lublina.

Kto zagrał w barwach obu drużyn?

Druga połowa przyniosła kolejne trafienie. W 51. minucie Bartosz Kapustka zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu, ustalając wynik na 5:0. W drużynie Legii na boisku pojawili się m.in. Otto Hindrich, Kamil Piątkowski, Robert Deziel, Paweł Wszołek i Ruben Vinagre. Zmiennikami byli m.in. Erik Mikanowicz, Henrique Arreiol, Jakub Żewłakow, Jan Kuchta i Mileta Rajović.

Żółte kartki w tym spotkaniu otrzymali Bartosz Kapustka z Legii oraz Zie Ouattara i Adrian Dieguez z Radomiaka. W drużynie gości wystąpili m.in. Bartłomiej Gradecki, Kryspin Szcześniak, Conrado, Ronaldo Lumungo, Luquinhas i Rafał Wolski. Radomiak próbował rotować składem, wprowadzając m.in. Filipa Koperskiego i Kacpra Karaska, jednak nie zmieniło to losów spotkania.