Luka Modrić i Ivan Perisić śrubują rekord. Ilu Polaków jest w czołówce

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-28 2:14

Luka Modrić po raz 22. zagrał w meczu piłkarskich mistrzostw świata, a Ivan Perisić zaliczył 20. występ na mundialu. Reprezentacja Chorwacji pokonała Ghanę 2:1. Obie drużyny wywalczyły awans do fazy pucharowej turnieju.

Noga piłkarza w czarnym stroju i brudnych butach piłkarskich w kontakcie z brudną, starą piłką na boisku trawionym. W tle majaczy drugi piłkarz i trybuny, co doskonale odzwierciedla ducha rywalizacji, o której możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w zabłoconym bucie kopiąca skórzaną piłkę na mokrym boisku.

Chorwaci grają dalej

Luka Modrić wystąpił po raz 22. w meczu piłkarskich mistrzostw świata. Z kolei jego rodak Ivan Perisić zaliczył 20. występ w tym prestiżowym turnieju. Chorwacja wygrała z Ghaną 2:1, dzięki czemu oba zespoły awansowały do fazy pucharowej.

Rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań na mundialu pozostaje Argentyńczyk Lionel Messi. Słynny piłkarz zagrał dotychczas w 28 meczach mistrzostw świata i uczestniczy również w tegorocznej edycji turnieju.

Ilu Polaków jest w czołówce?

W historycznym zestawieniu graczy z największą liczbą meczów na mistrzostwach świata wysoko plasuje się dwóch reprezentantów Polski. Władysław Żmuda rozegrał w sumie 21 spotkań w ramach mundialu. To najlepszy wynik spośród biało-czerwonych.

Tuż za nim, w gronie najczęściej grających na mistrzostwach świata, znajduje się Grzegorz Lato. Były prezes PZPN ma na swoim koncie 20 występów na MŚ, czyli zaledwie o jeden mecz mniej od Władysława Żmudy.