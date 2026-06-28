Luka Modrić i Ivan Perisić śrubują rekord. Ilu Polaków jest w czołówce

Chorwaci grają dalej

Luka Modrić wystąpił po raz 22. w meczu piłkarskich mistrzostw świata. Z kolei jego rodak Ivan Perisić zaliczył 20. występ w tym prestiżowym turnieju. Chorwacja wygrała z Ghaną 2:1, dzięki czemu oba zespoły awansowały do fazy pucharowej.

Rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań na mundialu pozostaje Argentyńczyk Lionel Messi. Słynny piłkarz zagrał dotychczas w 28 meczach mistrzostw świata i uczestniczy również w tegorocznej edycji turnieju.

Ilu Polaków jest w czołówce?

W historycznym zestawieniu graczy z największą liczbą meczów na mistrzostwach świata wysoko plasuje się dwóch reprezentantów Polski. Władysław Żmuda rozegrał w sumie 21 spotkań w ramach mundialu. To najlepszy wynik spośród biało-czerwonych.

Tuż za nim, w gronie najczęściej grających na mistrzostwach świata, znajduje się Grzegorz Lato. Były prezes PZPN ma na swoim koncie 20 występów na MŚ, czyli zaledwie o jeden mecz mniej od Władysława Żmudy.