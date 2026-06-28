Harry Kane z historycznym rekordem na mistrzostwach. Kogo wyprzedził słynny Anglik?

Harry Kane pobił rekord legendarnego rodaka

Reprezentant Anglii Harry Kane zdobył ważną bramkę w wygranym spotkaniu z Panamą (2:0). Trafienie to pozwoliło mu powiększyć łączny dorobek w historii jego występów w piłkarskich mistrzostwach świata do jedenastu goli. Jest to ogromne osiągnięcie dla każdego zawodnika grającego na tak wysokim poziomie. Dzięki temu trafieniu oficjalnie stał się on najskuteczniejszym ze wszystkich Anglików w dziejach turnieju.

Tym samym napastnik wyprzedził o jednego gola słynnego Gary'ego Linekera, który dotychczas dzierżył ten zaszczytny tytuł. Wyprzedzenie tak wybitnej postaci w klasyfikacji strzelców stanowi dowód niezwykłej skuteczności obecnego lidera angielskiej formacji ofensywnej. Rywalizacja o miano najlepszego strzelca w historii kraju zawsze budzi ogromne emocje wśród kibiców na całym świecie. Przebicie bariery dziesięciu goli na mundialach udaje się tylko nielicznym i najwybitniejszym sportowcom.

Kto prowadzi w klasyfikacji wszech czasów?

Absolutnym liderem w ogólnym zestawieniu najlepszych strzelców pozostaje niezmiennie utytułowany Argentyńczyk Lionel Messi. Piłkarz ten zgromadził na swoim koncie łącznie osiemnaście trafień podczas wszystkich dotychczasowych występów na mistrzostwach świata. Warto zaznaczyć, że aż pięć z tych goli zdobył on na tegorocznym mundialu. Jego wielka przewaga nad resztą stawki pokazuje niezwykłą formę i wieloletnią dominację na światowych boiskach.

W elitarnym gronie zawodników z dwucyfrową liczbą goli znajduje się również bardzo ważny polski akcent. Wśród piłkarzy z dziesięcioma bramkami na koncie figuruje Grzegorz Lato, czyli wielka legenda reprezentacji Polski. Obecność w tym historycznym rankingu stanowi potwierdzenie niesamowitej klasy i skuteczności dawnych gwiazd futbolu. Klasyfikacja wszech czasów mistrzostw świata regularnie się zmienia, ale pewne legendarne nazwiska trwale zapisują się w pamięci kibiców.