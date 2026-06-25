Liga Narodów siatkarzy. Kto zajmuje pierwsze miejsce w tabeli?

Sytuacja Polaków w tabeli

Biało-czerwoni po rozegraniu pięciu spotkań mają na koncie trzy zwycięstwa i dwie porażki. Taki dorobek pozwala reprezentacji Polski na zajmowanie siódmego miejsca z dziewięcioma punktami na koncie. W kolejnych dniach turnieju w Gliwicach podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w czwartek z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.

Liderem zestawienia jest Japonia, która pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarzy. Azjatycki zespół potwierdził swoją znakomitą formę, pokonując Serbię 3:1 podczas turnieju w Orleanie.

Kiedy odbędzie się turniej finałowy?

Po zakończeniu zmagań w Gliwicach reprezentacja Polski uda się do Chicago, gdzie w dniach 15-20 lipca rozegra ostatni turniej fazy grupowej. Tam ich rywalami będą kolejno: Bułgaria, Brazylia, Francja oraz Stany Zjednoczone. Awans do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn po fazie grupowej.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się po raz drugi z rzędu w chińskim mieście Ningbo. Gospodarz zmagań, zaplanowanych od 29 lipca do 2 sierpnia, ma zagwarantowany start bez względu na miejsce zajęte w fazie grupowej.