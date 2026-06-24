Liga Narodów siatkarzy na start. Sprawdź przebieg trudnego starcia Polaków

Emocjonujący pojedynek reprezentacji Polski z Belgią

Spotkanie w Gliwicach rozpoczęło się od mocnego uderzenia przeciwników polskiej kadry. W pierwszej partii goście wypracowali przewagę i zwyciężyli wynikiem 25:21. Druga odsłona spotkania również zakończyła się triumfem rywali, tym razem 25:23. Sytuacja podopiecznych trenera wydawała się wówczas bardzo trudna. Mecz Polska - Belgia obfitował w wiele zwrotów akcji podczas kolejnych fragmentów gry.

Trzeci set przyniósł upragnione przełamanie ze strony gospodarzy. Biało-Czerwoni przejęli inicjatywę i pewnie wygrali tę partię do dziewiętnastu. Czwarta odsłona okazała się niezwykle wyrównana, co doprowadziło do gry na przewagi. Ostatecznie reprezentacja Polski zwyciężyła 28:26 w przedostatniej rundzie. Ten rezultat pozwolił na doprowadzenie do decydującego o ostatecznym wyniku tie-breaka.

Kto będzie kolejnym rywalem Polaków?

Piąty set w Gliwicach był ukoronowaniem pełnego napięcia widowiska. Obie strony walczyły punkt za punkt, jednak to polscy siatkarze zachowali więcej zimnej krwi w końcówce. Ostatnia partia zakończyła się wygraną gospodarzy 15:13. Całe spotkanie Polska - Belgia w ramach Ligi Narodów siatkarzy zakończyło się triumfem 3:2. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli tym samym turniej od zdobycia ważnych punktów.

Harmonogram kolejnych dni zmagań jest dla biało-czerwonych bardzo wymagający. W czwartek drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zmierzy się z reprezentacją Turcji. Po dniu przerwy, w sobotę, przeciwnikiem gospodarzy będą Niemcy. Turniej w Gliwicach zakończy się dla polskiej kadry w niedzielę. Ostatnim rywalem w tej fazie rywalizacji będzie wymagająca reprezentacja Argentyny.