Jamniki znów na topie. Pepco zaszalało z akcesoriami dla miłośników zwierząt

Niezwykła kolekcja artykułów do domu i użytku osobistego, inspirowana uroczym wizerunkiem zwierzęcym, pojawiła się w ofercie popularnej sieci handlowej, oferując szeroki wybór produktów w przystępnych cenach.

Dominujący w kolekcji motyw ulubionego czworonoga zdobi różnorodne przedmioty codziennego użytku, od tekstyliów po akcesoria, wszystkie zaprojektowane z myślą o wywołaniu uśmiechu i wkomponowaniu się w przyjazne otoczenie.

Wśród dostępnych propozycji znajdują się zarówno dekoracyjne elementy do wnętrz, które mogą nadać charakter każdemu pomieszczeniu, jak i praktyczne artykuły oraz urocze ubrania dla dzieci, spójnie nawiązujące do głównego motywu.

Z uwagi na często limitowany charakter takich tematycznych serii oraz przewidywane duże zainteresowanie, zaleca się szybkie zapoznanie się z asortymentem, aby nie przegapić okazji nabycia tych wyjątkowych przedmiotów.

Motywy zwierzęce od kilku sezonów nie wychodzą z mody, ale tym razem projektanci postawili na jednego z największych ulubieńców miłośników psów. Jamniki pojawiają się na poduszkach, pościeli, kubkach, ubraniach dla dzieci, a nawet foremkach do lodu. Cała kolekcja utrzymana jest w ciepłych, przyjaznych kolorach i została zaprojektowana tak, by wywoływać uśmiech. To propozycja zarówno dla właścicieli jamników, jak i wszystkich osób, które po prostu uwielbiają zwierzęce motywy.

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Pepco - kolekcja z jamnikami

Jednym z najciekawszych elementów kolekcji jest haftowana poduszka dekoracyjna z jamnikiem. Uroczy pies w zielonym sweterku i okularach sprawia, że nawet prosta aranżacja salonu czy sypialni nabiera charakteru. Poduszka kosztuje 30 zł, a dzięki neutralnym kolorom bez problemu pasuje do wielu wnętrz. To także świetny pomysł na prezent dla miłośnika psów.

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Pepco jak zawsze w trendach

W kolekcji nie zabrakło również propozycji dla najmłodszych. Szczególną uwagę zwraca różowa bluza oversize z jamnikiem, wykonana w 100% z bawełny. Luźny krój zapewnia wygodę podczas codziennych zabaw, a sympatyczny nadruk z napisem "Cool Kids Club" dodaje jej uroku. Cena? Zaledwie 20 zł, co sprawia, że trudno przejść obok niej obojętnie.

Pepco przygotowało znacznie więcej produktów z psim motywem. W sklepach można znaleźć między innymi:

komplet pościeli z jamnikami,

miękki koc,

kubek termiczny z motywem psa,

koszulki dziecięce,

foremkę do kostek lodu w kształcie piesków,

dekoracyjne poduszki.

Dzięki temu można stworzyć spójną kolekcję zarówno do domu, jak i dla najmłodszych członków rodziny. Limitowane kolekcje tematyczne należą do najbardziej lubianych przez klientów Pepco i często wyprzedają się w krótkim czasie. Motyw jamnika już teraz wzbudza spore zainteresowanie, zwłaszcza wśród właścicieli psów i osób szukających oryginalnych dodatków do wnętrz. Jeśli od dawna marzyłeś o dekoracjach lub akcesoriach z uroczym motywem czworonoga, warto zajrzeć do najbliższego sklepu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ta kolekcja ma szansę stać się jednym z największych hitów tego sezonu.