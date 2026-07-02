MŚ 2026. Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3:2 i awansowała do 1/8 finału

Dramatyczny mecz w Seattle

Belgia wygrała z Senegalem 3:2 po dogrywce w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, które odbywają się na stadionie w Seattle. Mecz przyciągnął na trybuny 66 925 widzów. Wynik spotkania otworzył w 25. minucie Habib Diarra, zdobywając gola dla Senegalu. W drugiej połowie, w 51. minucie, na 2:0 podwyższył Ismaila Sarr.

Belgowie rzucili się do odrabiania strat w końcówce spotkania. W 86. minucie bramkę kontaktową strzelił Romelu Lukaku. Trzy minuty później do remisu 2:2 doprowadził Youri Tielemans. Zwycięskiego gola dla reprezentacji Belgii z rzutu karnego w doliczonym czasie dogrywki (120+5. minuta) zdobył ponownie Tielemans.

Kto sędziował spotkanie i otrzymał kartki?

Arbitrem głównym w meczu Belgia - Senegal był Said Martinez pochodzący z Hondurasu. W trakcie spotkania sędzia pokazał dwie żółte kartki. W drużynie Belgii ukarany został Brandon Mechele, natomiast w zespole Senegalu Lamine Camara.

Zwycięstwo daje Belgom awans do 1/8 finału turnieju MŚ 2026. Senegal po zaciętej walce odpada z dalszej rywalizacji w piłkarskich mistrzostwach świata. Obie drużyny stworzyły emocjonujące widowisko, które rozstrzygnęło się dopiero w ostatnich sekundach doliczonego czasu dogrywki.