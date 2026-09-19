Motor Lublin - Górnik Zabrze na remis. Zdecydowały niewykorzystane sytuacje

Jak wyglądała połowa meczu w Lublinie

Spotkanie rozpoczęło się od wyraźnej przewagi gości. Piłkarze z Zabrza od pierwszych minut ruszyli do zmasowanych ataków. W ciągu niespełna kilkudziesięciu sekund, między dziewiątą a dziesiątą minutą, gospodarzy uratowało obramowanie bramki. Najpierw potężny strzał z dystansu oddał Malthe Hojholt, po którym piłka trafiła w słupek. Chwilę później Maksym Chłań przerzucił futbolówkę nad interweniującym Gasparem Tratnikiem, ale uderzył tylko w poprzeczkę.

Od siedemnastej minuty obraz gry zaczął ulegać stopniowej zmianie. Wyrównanie rywalizacji na boisku zapoczątkował Kamil Lukoszek, który popisał się bardzo udaną akcją indywidualną. Warto przypomnieć, że zawodnik ten przebywa w Motorze na zasadzie wypożyczenia właśnie z zabrzańskiego klubu. Z czasem gospodarze zaczęli przejmować inicjatywę, jednak ich uderzenia z dystansu bez najmniejszych problemów bronił Philipp Schulze. Kibice nie doczekali się goli przed przerwą.

Dlaczego druga połowa rozczarowała zgromadzonych kibiców?

Po zmianie stron widowisko straciło na atrakcyjności. Zawodnicy obu drużyn skupili się na ostrej walce w środku pola. Sędzia Paweł Malec z Łodzi musiał często przerywać grę z powodu licznych fauli, co skutecznie psuło płynność rozgrywania akcji. Brakowało składnych i przemyślanych ataków, które mogłyby zagrozić bramkarzom, a gra toczyła się głównie w centralnej części boiska. Mecz z trybun obserwowało dokładnie 10 427 widzów.

W całej drugiej połowie kibice zobaczyli w zasadzie tylko jedną naprawdę groźną sytuację. W pięćdziesiątej ósmej minucie doskonałą szansę zmarnował Maksym Chłań, który nie zdołał umieścić piłki w siatce. Sędzia pokazał również kilka żółtych kartek za ostre przewinienia zawodników. Ukarani zostali Ivo Rodrigues i Marek Bartos ze strony gospodarzy oraz Rafał Janicki, Janis Antiste i Yvan Ikia Dimi w ekipie gości. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem bezbramkowym.