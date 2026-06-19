Modernizacja ośrodków tenisowych w Polsce. Kto otrzyma wielomilionowe wsparcie?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 19:45

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy ponad 4 miliony złotych na modernizację ośrodków tenisowych. Rządowy program wsparcia obejmie na początku dwa duże obiekty sportowe zlokalizowane na południu kraju. Sprawdź, które miasta jako pierwsze skorzystają z funduszy na modernizację ośrodków tenisowych i rozwój sportowej infrastruktury.

Tenisowy kort ziemny z leżącymi rękawicami roboczymi i młotem obok słupka siatki. W tle widać walec drogowy i stosy kostki brukowej, symbolizujące trwającą modernizację ośrodków. Więcej o wsparciu dla sportu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Rękawice i młotek leżą na korcie tenisowym obok słupka siatki. W tle widać walec drogowy i materiały budowlane.

Rządowe wsparcie infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie uruchamia realizację nowego projektu dedykowanego sportowej infrastrukturze. Głównym założeniem inicjatywy jest wsparcie rozwoju oraz odnowienie istniejących już kompleksów. Przedstawiciele rządu poinformowali o pierwszych decyzjach podjętych w ramach tego programu. Budżet przeznaczony na inwestycje wynosi ponad 4,1 miliona złotych. Te środki pozwolą na znaczną poprawę warunków treningowych dla zawodników.

Decyzje o przyznaniu pierwszych dofinansowań zostały ogłoszone w piątek, 19 czerwca. Konferencja prasowa dotycząca tego wydarzenia odbyła się na terenie kompleksu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała. W spotkaniu wziął udział minister Jakub Rutnicki, który przedstawił szczegóły dystrybucji państwowych środków. Program modernizacji kompleksów tenisowych obejmie w pierwszej fazie dwa miasta. To niezwykle ważny krok dla całego środowiska sportowego w tym regionie.

Gdzie zrewitalizują centra szkolenia tenisa?

Środki finansowe z budżetu państwa trafią bezpośrednio do dwóch znanych ośrodków. Beneficjentami pierwszego etapu ministerialnego programu zostały Bielsko-Biała oraz Bytom. Oba miasta posiadają już bazę, która wymagała jednak odpowiednich nakładów finansowych. Przyznane dofinansowanie umożliwi gruntowną rozbudowę i rewitalizację istniejących centrów szkolenia tenisa. Inwestycje te mają na celu podniesienie standardów obiektów do wymogów współczesnego sportu wyczynowego.

Plany lokalnych działaczy mogą teraz wejść w fazę realizacji dzięki centralnemu wsparciu. Obiekty w Bielsku-Białej i Bytomiu odgrywają ważną rolę w procesie szkolenia talentów. Lepsza infrastruktura bezpośrednio przekłada się na efektywność codziennych treningów oraz możliwość organizacji turniejów. Rozwój profesjonalnej bazy treningowej jest fundamentem w przygotowaniu przyszłych mistrzów. Ministerstwo zapowiada konsekwentną realizację programu wspierania krajowej infrastruktury.