Mocny transparent kibiców Wisły Kraków. Uderzyli w Karola Nawrockiego

Kibice Wisły Kraków przeciwko Karolowi Nawrockiemu

Mecz w Krakowie dostarczył wielu emocji, a wszystkie gole padły w pierwszej połowie spotkania. Jednak po końcowym gwizdku uwaga skupiła się nie tylko na triumfie gospodarzy i głośnym wsparciu fanów „Białej Gwiazdy”.

Karol Nawrocki, otwarcie deklarujący sympatię do Lechii Gdańsk, to postać doskonale rozpoznawalna w polskim świecie kibicowskim. Pod koniec marca 2026 roku podjął jednak decyzję, która mocno zraziła do niego środowisko stadionowe.

Chodzi o zawetowanie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Odrzucone przepisy miały między innymi uniemożliwić korzystanie z nielegalnie zdobytych przez śledczych dowodów, zlikwidować tzw. areszty wydobywcze i zmodyfikować reguły przyznawania statusu świadka koronnego. Dla kibiców były to zmiany o kluczowym znaczeniu.

Transparent wymierzony w Karola Nawrockiego na meczu Wisły Kraków

Decyzja o wecie spotkała się z ogromnym sprzeciwem na wielu polskich stadionach, wliczając w to również obiekt w Gdańsku. Na trybunach w całej Polsce zaczęły pojawiać się transparenty z hasłami takimi jak „Judasz” czy „Nie jesteś jednym z nas”.

Niezadowolenie z działań Karola Nawrockiego nie słabnie, czego dowodem były wydarzenia podczas starcia Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna.

Fani „Białej Gwiazdy” wywiesili na trybunach wymowny transparent: „Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody”.