Mistrzostwa świata 2026 z polskim sędzią VAR. Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał?

Kto posędziuje mecz Francja – Hiszpania?

Wtorkowy półfinał mistrzostw świata pomiędzy Francją i Hiszpanią odbędzie się na stadionie w Arlington. Głównym arbitrem tego spotkania będzie Ivan Barton z Salwadoru. Sędzia ten prowadził wcześniej w fazie grupowej mecze Turcja - Paragwaj (0:1) oraz Japonia - Szwecja (1:1). W 1/8 finału poprowadził starcie Szwajcarii z Kolumbią, zakończone triumfem Helwetów po rzutach karnych. Za obsługę systemu VAR w tym spotkaniu będzie odpowiadał Tomasz Kwiatkowski.

Polskiemu arbitrowi w wozie VAR pomoże międzynarodowy zespół specjalistów. Jego asystentami zostali Holender Dennis Higler, Meksykanin Guillermo Pacheco, Urugwajczyk Leodan Gonzalez oraz Chorwat Ivan Bebek. Informacje te oficjalnie potwierdził portal ArbitroInternacional oraz branżowy serwis law5-theref.blogspot.com. Kwiatkowski będzie odpowiedzialny za analizę wideo spornych sytuacji podczas wtorkowego starcia. Zwycięzca tego meczu awansuje bezpośrednio do wielkiego finału turnieju w Ameryce Północnej.

Jakie szanse ma Szymon Marciniak?

Najlepszy polski sędzia wciąż nie otrzymał przydziału na decydujące mecze trwającego turnieju. Szymon Marciniak ma teoretyczne szanse na poprowadzenie półfinału Anglia - Argentyna, spotkania o trzecie miejsce lub wielkiego finału. Podczas obecnych mistrzostw świata sędziował on dotychczas dwa spotkania. Polski arbiter prowadził na tym turnieju mecze Argentyny z Algierią (3:0) oraz Iranu z Egiptem (1:1). Władze sędziowskie wkrótce ogłoszą oficjalną obsadę pozostałych trzech spotkań.

Obecny mundial to trzeci turniej tej rangi w dotychczasowej karierze Marciniaka. Wcześniej sędziował on podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu poprowadził finał, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Łącznie w mistrzostwach świata polski sędzia prowadził do tej pory siedem oficjalnych spotkań. W jego bogatym dorobku znajduje się także pięć meczów mistrzostw Europy oraz finał Ligi Mistrzów z 2023 roku.