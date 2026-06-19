Mistrzostwa Świata 2026 w cieniu dramatu. Kto stracił kluczowego gracza?

Kontuzja w Vancouver psuje radość Kanadyjczyków

Reprezentacja Kanady odniosła spektakularne zwycięstwo w turnieju, pokonując Katar aż 6:0. Mecz rozgrywany na stadionie w Vancouver przejdzie do historii tamtejszego futbolu jako pierwszy tego typu triumf na światowym czempionacie. Niestety, wczesny etap drugiej połowy przyniósł niezwykle poważny uraz Ismaela Kone. Środkowy pomocnik opuścił plac gry na noszach po niefortunnym starciu z przeciwnikiem. Prawdopodobnie doszło do bardzo groźnego złamania nogi.

Katarski zawodnik Assim Madibo, który brał udział w tym incydencie, był wyraźnie poruszony całą sytuacją. Chwilę po zakończeniu spotkania udał się do szatni kanadyjskich gospodarzy, aby osobiście przeprosić poszkodowanego gracza. Amerykański selekcjoner reprezentacji Kanady, Jesse Marsch, nie krył ogromnego smutku z powodu utraty ważnego piłkarza. Zespół musi teraz radzić sobie bez 24-letniego pomocnika włoskiego Sassuolo w kolejnych fazach turnieju. Urodzony w Abidżanie zawodnik ma stanowić wzór dla całej kadry.

- Robi rzeczy, których nie potrafi żaden inny zawodnik. Uosabia wiele cech tej drużyny. Był naszym najlepszym zawodnikiem w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Jesteśmy z nim całym sercem. Ten chłopak ma przed sobą wielką przyszłość - dodał.

Jak zareagowali pozostali uczestnicy tego spotkania?

Amerykański szkoleniowiec po końcowym gwizdku dumnie uniósł sześć palców, symbolizując historyczny wymiar wysokiej wygranej. Dla całego kanadyjskiego zespołu był to przełomowy moment, który udowadnia rosnący potencjał piłkarski tego kraju. Jonathan David, zdobywca trzech bramek w tym spotkaniu, szczerze przyznał, że nagły dramat kolegi z boiska mocno zdekoncentrował drużynę. Mimo wszystko gospodarzom udało się utrzymać wysoką skuteczność i dowieźć fenomenalny wynik do samego końca. Zespół zamierza walczyć dalej, mając na uwadze stratę kluczowego pomocnika.

W zupełnie innej sytuacji znalazł się hiszpański trener reprezentacji Kataru, Julen Lopetegui. Po dotkliwej porażce szkoleniowiec musiał zmierzyć się z trudnym zadaniem odbudowania morale w swojej rozbitej drużynie. Hiszpan zdecydował, że najważniejsza jest teraz odpowiednia regeneracja fizyczna i psychiczna piłkarzy. Zamiast skupiać się na decyzjach sędziowskich, woli odpowiednio zmotywować podopiecznych do dalszej pracy. Głównym celem kadry Kataru pozostaje przygotowanie do nadchodzącej konfrontacji z zespołem Bośni i Hercegowiny.