ME siatkarzy ze złotem dla Polski. Z kim wygrali finał?

Trzeci złoty medal polskiej reprezentacji

Polscy siatkarze w sobotę w Mediolanie skutecznie obronili tytuł mistrzów Europy. W decydującym spotkaniu turnieju wygrali z reprezentacją Francji wynikiem 3:1, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję. Turniej był współorganizowany przez Włochy, Bułgarię, Finlandię oraz Rumunię. Zwycięstwo we włoskiej hali przyniosło Polakom trzeci w historii złoty medal tej prestiżowej imprezy. Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia powtórzyła tym samym sukces sprzed trzech lat.

Wcześniej biało-czerwoni również pod wodzą Grbicia triumfowali w finale rozgrywanym w Rzymie. Pokonali wówczas reprezentację Włoch bez straty seta w stosunku 3:0. Pierwszy historyczny triumf polskiej kadry miał miejsce w 2009 roku w tureckim Izmirze podczas finałowego starcia z Francją. Drużynę prowadził wtedy zmarły w tym roku argentyński szkoleniowiec Daniel Castellani. Tamten pamiętny finał również zakończył się zwycięstwem polskiego zespołu 3:1.

Które kraje dominują w ME siatkarzy?

Łączny dorobek medalowy biało-czerwonych w czempionacie Starego Kontynentu wynosi obecnie dwanaście krążków. Polska kadra w swojej bogatej historii pięciokrotnie sięgała po srebrne medale mistrzostw w latach 1975, 1977, 1979, 1981 oraz 1983. Cztery razy rywalizację kończono na najniższym stopniu podium w latach 1967, 2011, 2019 i 2021. Najsłabszy występ reprezentacji zanotowano z kolei w 2007 roku. Polacy zostali wtedy sklasyfikowani na odległej, jedenastej pozycji w zestawieniu końcowym.

W historycznym zestawieniu największymi sukcesami może pochwalić się reprezentacja Rosji. Zespół ten wywalczył łącznie w historii aż czternaście złotych medali turnieju. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że dwanaście z tych krążków zdobyto jeszcze jako reprezentacja Związku Radzieckiego. Obecnie rosyjscy siatkarze zostali całkowicie wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Druga edycja z rzędu odbyła się bez ich udziału w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę.