Liga hiszpańska koszykarzy. Czy Polacy zdominowali parkiety ACB?

Rekordowy występ Balcerowskiego w Barcelonie

Spotkanie z ekipą Leyma La Coruna zakończyło się zwycięstwem Barcelony 119:111 przed własną publicznością. Reprezentant Polski rozpoczął ten mecz w wyjściowej piątce katalońskiego zespołu. W trakcie 21 minut spędzonych na parkiecie wyrównał swój dotychczasowy rekord, zdobywając 21 punktów przy stuprocentowej skuteczności. Zawodnik trafił bezbłędnie wszystkie dziewięć rzutów za dwa punkty oraz wykorzystał trzy rzuty wolne.

Polski koszykarz zanotował również sześć zbiórek, jedną asystę, przechwyt oraz dwa zablokowane rzuty. Takie znakomite statystyki przełożyły się na wskaźnik efektywności wynoszący 30, co jest jego najlepszym wynikiem w dotychczasowych 159 meczach w tych hiszpańskich rozgrywkach. Wcześniejszy rekord ustanowił w barwach Unicai Malaga podczas starcia z Hiopos Lleida w grudniu ubiegłego roku. Dodatkowo w miniony sobotni wieczór zanotował najwyższy wskaźnik plus/minus na boisku, gdyż w trakcie jego gry drużyna wygrała różnicą aż 26 punktów.

Jak zaprezentował się Kolenda w debiucie?

Drużyna Kids&Us Manresa, w której występuje inny reprezentant Polski, przegrała na wyjeździe z Surne Bilbao w stosunku 92:107. Dla 26-letniego koszykarza z Ełku był to pierwszy oficjalny występ w tych rozgrywkach po transferze z ligi niemieckiej. Polak przebywał na parkiecie przez dwadzieścia pięć i pół minuty, będąc na boisku bardzo widocznym. Ostatecznie okazał się on drugim najskuteczniejszym strzelcem swojego zespołu, zapisując na swoim koncie 16 punktów i trafiając trzy z czterech rzutów za dwa punkty.

W swoim debiutanckim występie trafił ponadto dwa z pięciu rzutów za trzy punkty oraz wykorzystał wszystkie cztery rzuty wolne. Do swojego dorobku punktowego dołożył trzy asysty, jedną zbiórkę oraz zanotował zaledwie jedną stratę. Powyższe statystyki dały mu wskaźnik efektywności na poziomie 15, co stanowiło drugi najlepszy wynik w całej drużynie z Manresy. Najwyższą ocenę w tym zespole uzyskał ostatecznie środkowy Nick Ongenda, który zdobył 17 punktów i w przeszłości występował na parkietach w polskim Anwilu Włocławek.