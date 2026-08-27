Mistrzostwa Europy siatkarek w Stambule. Kto pożegnał się z turniejem

Pięciosetowy bój na korcie w Stambule

Siatkarki Łotwy zmierzyły się z reprezentacją Węgier w ramach rywalizacji w grupie A. Spotkanie rozegrane w Stambule przyniosło ogromne emocje i zakończyło się ostatecznie wynikiem 3:2 dla Łotyszek. Poszczególne partie kończyły się rezultatami 25:22, 18:25, 21:25, 33:31 oraz 15:13. Porażka Węgierek miała dla nich decydujące i bardzo bolesne konsekwencje w kontekście całych zawodów. Wcześniej tego samego dnia Polki gładko pokonały Niemki 3:0 w innym meczu grupowym.

Węgierki musiały walczyć o korzystny rezultat, aby zachować jakiekolwiek szanse na grę w fazie pucharowej. Zespół z Łotwy już przed tym spotkaniem był pewny pożegnania z tegorocznym turniejem. Przegrana węgierskiej drużyny oznacza jej definitywne odpadnięcie z rywalizacji o mistrzowski tytuł. Taki rozwój wydarzeń przyniósł bardzo jasne rozstrzygnięcia dla pozostałych reprezentacji. Fani siatkówki poznali ostateczny komplet drużyn wychodzących z grupy.

Kto wystąpi w fazie pucharowej

Wynik omawianego spotkania sprawił, że awans do 1/8 finału uzyskały już konkretne zespoły. Oprócz niepokonanej reprezentacji Polski i Turcji, miejsce w kolejnej rundzie mają zagwarantowane Niemcy oraz Słowenia. Tym samym główna kwestia awansów w grupie A została ostatecznie i w pełni rozstrzygnięta. Drużyny przygotowują się obecnie do ostatnich starć na etapie grupowym. To właśnie one zadecydują o ostatecznym układzie miejsc i rozstawieniu przed pucharami.

W najbliższy piątek odbędą się dwa ostatnie mecze kończące tę część zmagań. O godzinie 18 Polki zmierzą się z Turczynkami, a bezpośrednią stawką tego widowiska będzie pierwsze miejsce w grupie A. Dokładnie trzy godziny przed tym starciem Słowenia wyjdzie na parkiet z reprezentacją Węgier. Dla węgierskiej ekipy to spotkanie będzie już wyłącznie pożegnaniem z tegorocznymi mistrzostwami Europy. Biało-Czerwone natomiast staną przed ogromną szansą na prestiżowe zwycięstwo przed kolejną fazą.