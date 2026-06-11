Miroslav Koubek najstarszym trenerem na MŚ 2026. Jak długo utrzyma ten historyczny rekord?

Miroslav Koubek bije historyczny rekord

Podczas piątkowego spotkania z Koreą Południową w meksykańskiej Guadalajarze reprezentacja Czech zapisze się na kartach historii. Miroslav Koubek w wieku 74 lat, 9 miesięcy i 11 dni oficjalnie zostanie najstarszym trenerem prowadzącym zespół na mistrzostwach świata. Dotychczasowy rekord należał do Niemca Otto Rehhagela, który w 2010 roku w Republice Południowej Afryki prowadził kadrę Grecji, mając 71 lat i 317 dni. Czeski zespół zmierzy się z południowokoreańską drużyną po raz pierwszy w turnieju o stawkę.

Narodowa reprezentacja prowadzona przez czeskiego trenera musiała przygotowywać się do imprezy w wymagających warunkach. Ze względu na awans wywalczony w marcowych barażach zawodnicy stacjonują w bazie zlokalizowanej w okolicach amerykańskiego Dallas. Zgodnie z zaleceniami ekspertów medycznych drużyna przybyła do Guadalajary, leżącej na wysokości blisko 1600 m n.p.m., dopiero na dobę przed planowanym rozpoczęciem zawodów. Taka logistyka ma pomóc sportowcom w uniknięciu negatywnych skutków nagłej zmiany wysokości nad poziomem morza.

"- Te drużyny są zupełnie inne, każda ma swoje atuty i zalety. Oczywiście, wiele będzie zależało od kwestii taktycznych, od tego, jak wzajemnie zneutralizujemy te atuty – przyznał Koubek, który przejął kadrę zimą."

Kto odbierze tytuł czeskiemu selekcjonerowi?

Radość czeskiego szkoleniowca z objęcia historycznego prowadzenia w tej nietypowej klasyfikacji potrwa niezwykle krótko. Już w niedzielę nowym rekordzistą zostanie słynny Dick Advocaat, który poprowadzi debiutującą drużynę Curacao w spotkaniu przeciwko Niemcom. Holender w dniu rozgrywania swojego meczu będzie miał dokładnie 78 lat, 8 miesięcy i 18 dni. Oznacza to, że rekord ustanowiony przez czeskiego selekcjonera przetrwa w statystykach zaledwie czterdzieści osiem godzin.

Droga czeskich piłkarzy na ten światowy czempionat była bardzo dramatyczna i rozstrzygnęła się w ostatnich momentach eliminacji. Nowy selekcjoner przejął obowiązki 19 grudnia 2025 roku i po dwudziestu latach przerwy wprowadził drużynę na największą piłkarską imprezę globu. Zespół zapewnił sobie awans w marcowych barażach po serii rzutów karnych, eliminując najpierw Irlandię wynikiem 2:2 i 6-5 w karnych, a następnie Danię po remisie 2:2 i wygranej 5-3 w jedenastkach. Obecnie sztab skupia się wyłącznie na adaptacji do trudnych uwarunkowań geograficznych w Meksyku.