Miroslav Koubek najstarszym trenerem na MŚ 2026. Jak długo utrzyma ten historyczny rekord?

Miroslav Koubek bije historyczny rekord
Podczas piątkowego spotkania z Koreą Południową w meksykańskiej Guadalajarze reprezentacja Czech zapisze się na kartach historii. Miroslav Koubek w wieku 74 lat, 9 miesięcy i 11 dni oficjalnie zostanie najstarszym trenerem prowadzącym zespół na mistrzostwach świata. Dotychczasowy rekord należał do Niemca Otto Rehhagela, który w 2010 roku w Republice Południowej Afryki prowadził kadrę Grecji, mając 71 lat i 317 dni. Czeski zespół zmierzy się z południowokoreańską drużyną po raz pierwszy w turnieju o stawkę.
Narodowa reprezentacja prowadzona przez czeskiego trenera musiała przygotowywać się do imprezy w wymagających warunkach. Ze względu na awans wywalczony w marcowych barażach zawodnicy stacjonują w bazie zlokalizowanej w okolicach amerykańskiego Dallas. Zgodnie z zaleceniami ekspertów medycznych drużyna przybyła do Guadalajary, leżącej na wysokości blisko 1600 m n.p.m., dopiero na dobę przed planowanym rozpoczęciem zawodów. Taka logistyka ma pomóc sportowcom w uniknięciu negatywnych skutków nagłej zmiany wysokości nad poziomem morza.
"- Te drużyny są zupełnie inne, każda ma swoje atuty i zalety. Oczywiście, wiele będzie zależało od kwestii taktycznych, od tego, jak wzajemnie zneutralizujemy te atuty – przyznał Koubek, który przejął kadrę zimą."
Kto odbierze tytuł czeskiemu selekcjonerowi?
Radość czeskiego szkoleniowca z objęcia historycznego prowadzenia w tej nietypowej klasyfikacji potrwa niezwykle krótko. Już w niedzielę nowym rekordzistą zostanie słynny Dick Advocaat, który poprowadzi debiutującą drużynę Curacao w spotkaniu przeciwko Niemcom. Holender w dniu rozgrywania swojego meczu będzie miał dokładnie 78 lat, 8 miesięcy i 18 dni. Oznacza to, że rekord ustanowiony przez czeskiego selekcjonera przetrwa w statystykach zaledwie czterdzieści osiem godzin.
Droga czeskich piłkarzy na ten światowy czempionat była bardzo dramatyczna i rozstrzygnęła się w ostatnich momentach eliminacji. Nowy selekcjoner przejął obowiązki 19 grudnia 2025 roku i po dwudziestu latach przerwy wprowadził drużynę na największą piłkarską imprezę globu. Zespół zapewnił sobie awans w marcowych barażach po serii rzutów karnych, eliminując najpierw Irlandię wynikiem 2:2 i 6-5 w karnych, a następnie Danię po remisie 2:2 i wygranej 5-3 w jedenastkach. Obecnie sztab skupia się wyłącznie na adaptacji do trudnych uwarunkowań geograficznych w Meksyku.
"- Warunki, które nam przydzielono, są takie, jakie są. Nie dało się inaczej, więc musimy to zaakceptować. A duże wysokości są na tym turnieju wszechobecne. Wiem, że pewnych spraw nie przeskoczymy, więc nie chcemy przywiązywać do nich nadmiernej uwagi. Staramy się przygotować do warunków najlepiej jak można. Dopiero się okaże, na ile nam się to udało - zaznaczył."