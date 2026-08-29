Memoriał Wagnera. Polacy pokonali USA w Krakowie

Zwycięstwo po trudnym początku

Polscy siatkarze zmierzyli się w sobotę z reprezentacją USA w ramach 23. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. Biało-czerwoni po przegranym pierwszym secie zdołali odwrócić losy spotkania i ostatecznie triumfowali 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:22). We wcześniejszym spotkaniu tego samego dnia Francja pokonała Słowenię w takim samym stosunku setów.

Turniej w Krakowie stanowi niezwykle ważny etap przygotowań do nadchodzących wyzwań. Dla polskiej drużyny to jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy, które zaplanowano na wrzesień. Zawodnicy mają okazję przetestować różne ustawienia taktyczne.

Kiedy kolejny mecz Polaków?

Ostatni dzień krakowskiego turnieju zapowiada się równie interesująco dla kibiców. W niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z utytułowaną drużyną Francji. Spotkanie to zaplanowano na godzinę 17:00. Kibice liczą na kolejne dobre widowisko i utrzymanie wysokiej dyspozycji przed mistrzostwami.

Wcześniej na parkiet wybiegną pozostałe drużyny uczestniczące w memoriale. O godzinie 14:00 rozpocznie się rywalizacja Słowenii z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Oba zespoły będą walczyć o korzystny wynik na zakończenie prestiżowego turnieju towarzyskiego.