Memoriał Wagnera. Polacy pokonali USA w Krakowie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-29 19:45

Reprezentacja Polski w siatkówce odniosła zwycięstwo nad USA podczas 23. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W meczu rozegranym w krakowskiej Tauron Arenie gospodarze triumfowali 3:1.

Dłoń siatkarza w czarnej opasce uderza piłkę nad siatką. O wygranej Polaków z USA na Memoriale Wagnera przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka siatkarza uderzająca piłkę nad siatką podczas bloku przeciwnika.

Zwycięstwo po trudnym początku

Polscy siatkarze zmierzyli się w sobotę z reprezentacją USA w ramach 23. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. Biało-czerwoni po przegranym pierwszym secie zdołali odwrócić losy spotkania i ostatecznie triumfowali 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:22). We wcześniejszym spotkaniu tego samego dnia Francja pokonała Słowenię w takim samym stosunku setów.

Turniej w Krakowie stanowi niezwykle ważny etap przygotowań do nadchodzących wyzwań. Dla polskiej drużyny to jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy, które zaplanowano na wrzesień. Zawodnicy mają okazję przetestować różne ustawienia taktyczne.

Kiedy kolejny mecz Polaków?

Ostatni dzień krakowskiego turnieju zapowiada się równie interesująco dla kibiców. W niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z utytułowaną drużyną Francji. Spotkanie to zaplanowano na godzinę 17:00. Kibice liczą na kolejne dobre widowisko i utrzymanie wysokiej dyspozycji przed mistrzostwami.

Wcześniej na parkiet wybiegną pozostałe drużyny uczestniczące w memoriale. O godzinie 14:00 rozpocznie się rywalizacja Słowenii z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Oba zespoły będą walczyć o korzystny wynik na zakończenie prestiżowego turnieju towarzyskiego.

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