FAME MMA 32. Pełna karta i kolejność walk na dzisiejszej gali w Radomiu

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-29 19:50

Już w sobotę 29 sierpnia Radom stanie się stolicą polskiego freak-fightu za sprawą gali FAME MMA 32. Organizatorzy przygotowali dla kibiców 10 emocjonujących pojedynków w różnych formułach. W walce wieczoru zobaczymy jednego z największych gwiazdorów federacji, Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, który zmierzy się z Bartoszem Szachtą. Sprawdź pełną kartę walk FAME 32.

Kasjusz Don Kasjo Życiński udziela wywiadu w klatce po walce. O gali FAME MMA 32 w Radomiu przeczytasz na Eska.
Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe FAME 31
  • Gala FAME 32 odbywa się już dzisiaj, czyli w sobotę 29 sierpnia.
  • Fani w Radomiu zobaczą 10 starć z udziałem największych gwiazd sceny freak-fightowej w Polsce.
  • Poniżej prezentujemy pełną kartę walk FAME MMA 32 oraz ich dokładną kolejność.

FAME 32: Kto z kim walczy w Radomiu? Kolejność walk i zestawienia

Największe emocje tego wieczoru wzbudza starcie, na które kibice czekali od dawna. Do ringu wraca Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który w walce na zasadach boksu zmierzy się z Bartoszem Szachtą. To konfrontacja o silnym, osobistym ładunku, co zwiastuje ogromne napięcie. Przed nimi, w tzw. co-main evencie, w małych rękawicach do walki bokserskiej staną doświadczony Michał "Wampir" Pasternak oraz Kamil "Taazy" Mataczyński.

Na karcie głównej zaplanowano także dwa interesujące starcia pod szyldem "Extreme Matchup", w których technika będzie rywalizować z potężnymi warunkami fizycznymi. Lżejszy od swojego rywala Michał "Matrix" Królik stoczy bokserski pojedynek w małych rękawicach z potężnym Marcinem "Thanosem" Sianosem, z kolei debiutujący na galach FAME streamer Kamil "LeQu" Rosik wejdzie do klatki MMA, by zmierzyć się z Łukaszem "Niezniszczalnym" Stępniem. Po trwającej ponad dwa i pół roku nieobecności w FAME powraca również Adrian "Polak" Polański. Jego rywalem w pojedynku MMA będzie Przemysław "Sequento" Skulski.

Pełna karta walk FAME MMA 32

Walka wieczoru:

  • Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Bartosz Szachta (Boks w ringu)

Karta główna:

  • Kamil "Taazy" Mataczyński vs Michał "Wampir" Pasternak (Boks, małe rękawice)
  • Marcin "Thanos" Sianos vs Michał "Matrix" Królik (Boks, małe rękawice)
  • Kamil "LeQu" Rosik vs Łukasz "Niezniszczalny" Stępień (MMA)
  • Piotr "Bestia" Piechowiak vs Kajetan "Kajo" Szczęśniak (K-1, małe rękawice)
  • Adrian "Polak" Polański vs Przemysław "Sequento" Skulski (MMA)
  • Patryk "Gleba" Tołkaczewski vs Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd (Boks, małe rękawice)
  • Oskar Wierzejski vs Bogusław "Polish Heavy Duty" Zieliński (Boks, małe rękawice)
  • Antoni "Antek" Kemprowski vs. Grzegorz "Zajepasztet" Gurbiel (Boks, małe rękawice)
  • Kamil "King Kong" Minda vs. Denis "Flinston" Górniak (MMA)
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