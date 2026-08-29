FAME MMA 32. Pełna karta i kolejność walk na dzisiejszej gali w Radomiu

Spis treści
- Gala FAME 32 odbywa się już dzisiaj, czyli w sobotę 29 sierpnia.
- Fani w Radomiu zobaczą 10 starć z udziałem największych gwiazd sceny freak-fightowej w Polsce.
- Poniżej prezentujemy pełną kartę walk FAME MMA 32 oraz ich dokładną kolejność.
FAME 32: Kto z kim walczy w Radomiu? Kolejność walk i zestawienia
Największe emocje tego wieczoru wzbudza starcie, na które kibice czekali od dawna. Do ringu wraca Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który w walce na zasadach boksu zmierzy się z Bartoszem Szachtą. To konfrontacja o silnym, osobistym ładunku, co zwiastuje ogromne napięcie. Przed nimi, w tzw. co-main evencie, w małych rękawicach do walki bokserskiej staną doświadczony Michał "Wampir" Pasternak oraz Kamil "Taazy" Mataczyński.
Na karcie głównej zaplanowano także dwa interesujące starcia pod szyldem "Extreme Matchup", w których technika będzie rywalizować z potężnymi warunkami fizycznymi. Lżejszy od swojego rywala Michał "Matrix" Królik stoczy bokserski pojedynek w małych rękawicach z potężnym Marcinem "Thanosem" Sianosem, z kolei debiutujący na galach FAME streamer Kamil "LeQu" Rosik wejdzie do klatki MMA, by zmierzyć się z Łukaszem "Niezniszczalnym" Stępniem. Po trwającej ponad dwa i pół roku nieobecności w FAME powraca również Adrian "Polak" Polański. Jego rywalem w pojedynku MMA będzie Przemysław "Sequento" Skulski.
Pełna karta walk FAME MMA 32
Walka wieczoru:
- Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Bartosz Szachta (Boks w ringu)
Karta główna:
- Kamil "Taazy" Mataczyński vs Michał "Wampir" Pasternak (Boks, małe rękawice)
- Marcin "Thanos" Sianos vs Michał "Matrix" Królik (Boks, małe rękawice)
- Kamil "LeQu" Rosik vs Łukasz "Niezniszczalny" Stępień (MMA)
- Piotr "Bestia" Piechowiak vs Kajetan "Kajo" Szczęśniak (K-1, małe rękawice)
- Adrian "Polak" Polański vs Przemysław "Sequento" Skulski (MMA)
- Patryk "Gleba" Tołkaczewski vs Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd (Boks, małe rękawice)
- Oskar Wierzejski vs Bogusław "Polish Heavy Duty" Zieliński (Boks, małe rękawice)
- Antoni "Antek" Kemprowski vs. Grzegorz "Zajepasztet" Gurbiel (Boks, małe rękawice)
- Kamil "King Kong" Minda vs. Denis "Flinston" Górniak (MMA)