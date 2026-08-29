FAME MMA 32. Pełna karta i kolejność walk na dzisiejszej gali w Radomiu

Gala FAME 32 odbywa się już dzisiaj, czyli w sobotę 29 sierpnia.

Fani w Radomiu zobaczą 10 starć z udziałem największych gwiazd sceny freak-fightowej w Polsce.

Poniżej prezentujemy pełną kartę walk FAME MMA 32 oraz ich dokładną kolejność.

FAME 32: Kto z kim walczy w Radomiu? Kolejność walk i zestawienia

Największe emocje tego wieczoru wzbudza starcie, na które kibice czekali od dawna. Do ringu wraca Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który w walce na zasadach boksu zmierzy się z Bartoszem Szachtą. To konfrontacja o silnym, osobistym ładunku, co zwiastuje ogromne napięcie. Przed nimi, w tzw. co-main evencie, w małych rękawicach do walki bokserskiej staną doświadczony Michał "Wampir" Pasternak oraz Kamil "Taazy" Mataczyński.

Na karcie głównej zaplanowano także dwa interesujące starcia pod szyldem "Extreme Matchup", w których technika będzie rywalizować z potężnymi warunkami fizycznymi. Lżejszy od swojego rywala Michał "Matrix" Królik stoczy bokserski pojedynek w małych rękawicach z potężnym Marcinem "Thanosem" Sianosem, z kolei debiutujący na galach FAME streamer Kamil "LeQu" Rosik wejdzie do klatki MMA, by zmierzyć się z Łukaszem "Niezniszczalnym" Stępniem. Po trwającej ponad dwa i pół roku nieobecności w FAME powraca również Adrian "Polak" Polański. Jego rywalem w pojedynku MMA będzie Przemysław "Sequento" Skulski.

Pełna karta walk FAME MMA 32

Walka wieczoru:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Bartosz Szachta (Boks w ringu)

Karta główna:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Michał "Wampir" Pasternak (Boks, małe rękawice)

Marcin "Thanos" Sianos vs Michał "Matrix" Królik (Boks, małe rękawice)

Kamil "LeQu" Rosik vs Łukasz "Niezniszczalny" Stępień (MMA)

Piotr "Bestia" Piechowiak vs Kajetan "Kajo" Szczęśniak (K-1, małe rękawice)

Adrian "Polak" Polański vs Przemysław "Sequento" Skulski (MMA)

Patryk "Gleba" Tołkaczewski vs Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd (Boks, małe rękawice)

Oskar Wierzejski vs Bogusław "Polish Heavy Duty" Zieliński (Boks, małe rękawice)

Antoni "Antek" Kemprowski vs. Grzegorz "Zajepasztet" Gurbiel (Boks, małe rękawice)

Kamil "King Kong" Minda vs. Denis "Flinston" Górniak (MMA)