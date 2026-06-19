Meksyk pokonuje Koreę Południową na MŚ 2026. Jak wygląda sytuacja w grupie?

Awans Meksyku po zaciętym meczu

Spotkanie w Guadalajarze przyciągnęło na trybuny dokładnie 45 522 kibiców. Decydującą bramkę dla gospodarzy turnieju zdobył Luis Romo, który wpisał się na listę strzelców w 50. minucie rywalizacji. Pierwsza połowa czwartkowego meczu zakończyła się bezbramkowym remisem.

Drużyna z Azji próbowała odrobić straty, ale ostatecznie nie zdołała wyrównać stanu spotkania. Urugwajski sędzia Gustavo Tejera ukarał żółtymi kartkami dwóch graczy z Korei Południowej. Napomnienia otrzymali pomocnicy Kangin Lee oraz Seungho Paik.

Jak wygląda sytuacja w grupie A?

Dzięki zwycięstwu nad azjatyckim rywalem reprezentacja Meksyku bez problemu zagwarantowała sobie udział w 1/16 finału. Wygrana pozwala meksykańskiej kadrze na spokojne przygotowania do trudnej fazy pucharowej. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć o kluczowe punkty w następnych kolejkach.

Wcześniej tego samego dnia rozegrano drugie ważne spotkanie w ramach grupy A. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1:1. Ten rezultat sprawia, że walka o kolejne miejsca dające wyjście z grupy wciąż pozostaje otwarta.