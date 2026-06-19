Meksyk pokonuje Koreę Południową na MŚ 2026. Jak wygląda sytuacja w grupie?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 5:16

Reprezentacja Meksyku wygrała z Koreą Południową 1:0 podczas meczu fazy grupowej MŚ 2026 w Guadalajarze. Zwycięstwo nad Koreą Południową zapewniło gospodarzom turnieju pewny awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata.

Noga piłkarza w brązowych getrach i butach uderzająca w biało-czarną piłkę na zielonej murawie, wzbijająca w powietrze źdźbła trawy, symbolizująca intensywność meczu Meksyk vs Korea Płd. Więcej o awansie Meksyku na MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w szarym getrze uderzająca w piłkę na zielonej murawie, spod której wylatuje trawa.

Awans Meksyku po zaciętym meczu

Spotkanie w Guadalajarze przyciągnęło na trybuny dokładnie 45 522 kibiców. Decydującą bramkę dla gospodarzy turnieju zdobył Luis Romo, który wpisał się na listę strzelców w 50. minucie rywalizacji. Pierwsza połowa czwartkowego meczu zakończyła się bezbramkowym remisem.

Drużyna z Azji próbowała odrobić straty, ale ostatecznie nie zdołała wyrównać stanu spotkania. Urugwajski sędzia Gustavo Tejera ukarał żółtymi kartkami dwóch graczy z Korei Południowej. Napomnienia otrzymali pomocnicy Kangin Lee oraz Seungho Paik.

Jak wygląda sytuacja w grupie A?

Dzięki zwycięstwu nad azjatyckim rywalem reprezentacja Meksyku bez problemu zagwarantowała sobie udział w 1/16 finału. Wygrana pozwala meksykańskiej kadrze na spokojne przygotowania do trudnej fazy pucharowej. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć o kluczowe punkty w następnych kolejkach.

Wcześniej tego samego dnia rozegrano drugie ważne spotkanie w ramach grupy A. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1:1. Ten rezultat sprawia, że walka o kolejne miejsca dające wyjście z grupy wciąż pozostaje otwarta.