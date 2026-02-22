Ekstraklasa siatkarzy. Lwów lepszy od Chełma, jak przebiegło starcie?

Zwycięstwo Barkomu Lwów nad ChKS Chełm

Mecz pomiędzy Barkomem Każany Lwów a InPost ChKS Chełm zakończył się wynikiem 3:1 na korzyść drużyny ze Lwowa. Spotkanie to rozegrano w ramach kolejki polskiej Ekstraklasy siatkarzy, co stanowiło ważny punkt w ligowym harmonogramie dla obu zespołów. Siatkarze z Lwowa pokazali determinację, szczególnie po początkowej fazie meczu, w której musieli uznać wyższość rywali. Było to kluczowe starcie w kontekście ich dalszych aspiracji w tabeli rozgrywkowej.

Pierwszy set należał do gości z Chełma, którzy wygrali go wynikiem 25:22, dając sygnał do zaciętej walki. Jednakże, Barkom Każany Lwów szybko zareagował, dominując w kolejnych partiach spotkania. Drugi set zakończył się wynikiem 25:16, trzeci 25:21, a czwarty 25:22. Taka sekwencja zwycięstw świadczy o dobrej formie i skutecznej strategii przyjętej przez gospodarzy po przegranym otwarciu meczu.

Kto zagrał w zespołach Ekstraklasy siatkarzy?

W składzie Barkomu Każany Lwów wystąpili między innymi doświadczony rozgrywający Lukas Kampa, Ilia Kowalow oraz Lorenzo Pope. Na środku siatki można było zobaczyć Andrij Rogożyna i Władysława Szczurowa, a atak prowadził Wasyl Tupczi. Pozycję libero pewnie obsadził Jarosław Pampuszko, zapewniając stabilizację w defensywie drużyny. W trakcie meczu na boisku pojawili się również Julius Firkal, Mykoła Kuc oraz Dmytro Wijecki.

Drużynę InPost ChKS Chełm reprezentowali Jay Blankenau jako rozgrywający, Amirhossein Esfandiar oraz Remigiusz Kapica. Środek siatki obsadzili Mariusz Marcyniak i Tomasz Piotrowski, a na przyjęciu wyróżniał się Łukasz Swodczyk. W roli libero wystąpił Kazuma Sonae, wspierany przez Jędrzeja Gruszczyńskiego w aspekcie obronnym. W rezerwie znajdowali się także Rune Fasteland, Jędrzej Goss oraz Grzegorz Jacznik i Paweł Rusin, gotowi do zmiany.

