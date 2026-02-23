Zimowe Igrzyska Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026 dobiegły końca. Kto z Polaków zabłysnął na tych igrzyskach i gdzie odbędzie się kolejna edycja?

Uroczyste zakończenie Igrzysk Mediolan-Cortina 2026.

Uroczystość zamknięcia 25. zimowych igrzysk Mediolan-Cortina d’Ampezzo odbyła się w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Wśród honorowych gości znalazły się premier Włoch Giorgia Meloni oraz Kirsty Coventry, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dla Coventry były to pierwsze igrzyska w tej roli, co podkreślało symboliczny wymiar wydarzenia. W swoim wystąpieniu Coventry podziękowała Włochom za wspaniałą gościnę.

Zwróciła uwagę, że gospodarze zorganizowali „nowy rodzaj zimowych igrzysk”, wyznaczając jednocześnie bardzo wysoki standard na przyszłość. Na pożegnanie z igrzyskami zaprezentowano spektakl zatytułowany „Beauty in Action”. Była to opowieść o Italii, prowadzona przez licznych artystów, którzy uświetnili ceremonię. Wystąpili m.in. znana aktorka Benedetta Porcaroli, słynny tancerz Roberto Bolle oraz popularni muzycy Achille Lauro i Gabry Ponte.

Polscy chorąży i triumf Klaebo na Igrzyskach.

Wcześniej, podczas defilady reprezentacji, polską flagę dumnie nieśli łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij, zdobywca srebrnego medalu olimpijskiego, oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska. Po chorążych, do amfiteatru wkroczył wielobarwny tłum sportowców. Wśród nich znalazła się grupa około 20 Polaków z łącznej liczby 59, którzy uczestniczyli w igrzyskach.

Podczas ceremonii odbyła się także dekoracja medalistów biegów narciarskich na 50 km techniką klasyczną. Zagrano hymny dla szwedzkiej Ebby Andersson i Norwega Johannesa Klaebo, uznawanego za najbardziej utytułowanego sportowca w historii zimowych igrzysk. Klaebo odebrał z rąk Kirsty Coventry swój 11. złoty medal olimpijski w karierze, z czego sześć wywalczył podczas obecnych igrzysk.

Kto był gospodarzem kolejnych Zimowych Igrzysk?

Zgodnie z ugruntowaną tradycją, Włosi dokonali przekazania flagi olimpijskiej gospodarzom kolejnych zimowych igrzysk. Ta prestiżowa impreza sportowa odbędzie się w 2030 roku w Alpach Francuskich, które obejmują dwa regiony administracyjne: Owernię-Rodan-Alpy oraz Prowansję-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. W Igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo wzięło udział łącznie 2871 zawodników. Reprezentowali oni 92 kraje, rywalizując w rekordowej liczbie 116 konkurencji.

Polska reprezentacja zdołała wywalczyć cztery medale – trzy srebrne i jeden brązowy. Trzy z nich były dziełem 19-letniego skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który zdobył indywidualnie srebro na obiekcie normalnym i brąz na dużym. Razem z Pawłem Wąskiem wywalczył również srebro w konkursie duetów. Urodzony w Jekaterynburgu Władimir Semirunnij, który od roku reprezentuje Polskę, sięgnął po srebro w łyżwiarskim wyścigu na 10 000 m.

Klasyfikacja medalowa Igrzysk 2026.

Klasyfikację medalową tych zimowych zmagań sportowych zdecydowanie wygrała Norwegia. Kraj ten zakończył igrzyska z rekordowym dorobkiem 41 medali, w tym aż 18 złotych krążków. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone, które zdobyły 33 medale, z czego 12 to triumfy. Polska w końcowym zestawieniu zajęła 21. miejsce.

