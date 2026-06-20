Mecz Turcja - Paragwaj na mistrzostwach świata. Sensacyjne pożegnanie faworytów z turniejem

Jak przebiegał mecz Turcja - Paragwaj?

Spotkanie grupy D podczas mistrzostw świata zostało rozegrane na obiekcie San Francisco Bay Area Stadium w Santa Clarze. Zespół z Europy dość niespodziewanie uległ przeciwnikom z Ameryki Południowej 0:1. Jedyna bramka w tym starciu padła już po upływie 64 sekund gry. Jej autorem został Matias Galarza, który oddał skuteczny strzał z dystansu. Turecki bramkarz Ugurcan Cakir nie zdołał powstrzymać tego potężnego uderzenia.

Trafienie Paragwajczyka jest oficjalnie najszybszym golem trwającego mundialu w Ameryce Północnej. Pobił on tym samym wynik Marokańczyka Ismaela Saibariego, który zdobył bramkę w starciu ze Szkocją w 71. sekundzie. Tureccy piłkarze stworzyli pierwszą bardzo groźną sytuację dopiero w 35. minucie spotkania. Wówczas Mert Muldur uderzył piłkę głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale futbolówka odbiła się najpierw od poprzeczki, a następnie od słupka.

Dlaczego sędzia pokazał nietypową czerwoną kartkę?

W doliczonym czasie pierwszej połowy na boisku miała miejsce bezprecedensowa sytuacja. Sędzia główny Ivan Barton z Salwadoru usunął z placu gry Miguela Almirona. Paragwajczyk otrzymał czerwoną kartkę za zakrycie ust podczas rozmowy z rywalem. Arbiter podjął tę decyzję na podstawie nowego przepisu FIFA po sygnale z systemu VAR i analizie wideo. Samo spotkanie obfitowało zresztą w liczne faule, przepychanki oraz awantury z udziałem sztabów i piłkarzy rezerwowych.

Turcja mimo gry w przewadze liczebnej nie potrafiła zmienić niekorzystnego wyniku przed publicznością liczącą 68 827 widzów. Podopieczni włoskiego selekcjonera Vincenzo Montelli z reguły całkowicie mijali się ze światłem bramki. Z nielicznymi celnymi próbami doskonale radził sobie paragwajski bramkarz Orlando Gill. Porażka oznacza, że zespół z takimi gwiazdami jak Arda Guler, Hakan Calhanoglu czy Kenan Yildiz żegna się z turniejem obok Haiti. Paragwaj zagra o drugie miejsce z Australią, ponieważ grupę na pewno wygrają Amerykanie po zwycięstwie 2:0 nad zespołem z Oceanii.