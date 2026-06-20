Mecz Norwegia z Senegalem na mistrzostwach świata 2026. Kto z rodziny królewskiej wesprze piłkarzy

Kto obejrzy mecz Norwegii z Senegalem

W zaplanowanym na 23 czerwca spotkaniu na mistrzostwach świata 2026 norwescy piłkarze otrzymają królewskie wsparcie. Na trybunach zasiądą 22-letnia księżniczka Ingrid Alexandra oraz jej 20-letni brat, książę Sverre Magnus. Ich 52-letni ojciec, następca tronu książę Haakon, zrezygnował z wyjazdu, aby móc opiekować się żoną. Księżna Mette-Marit przeszła w tym tygodniu operację transplantacji płuc.

Z podróży na piłkarskie mistrzostwa świata zrezygnował również 89-letni król Harald V. Monarcha obwieścił oficjalnie, że czuje się już zbyt stary na udział w tak dużym i wymagającym wydarzeniu sportowym. Ostatnią wielką imprezą z jego udziałem były zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Z tego powodu obowiązki reprezentacyjne podczas piłkarskiego turnieju spadły na młodsze pokolenie.

- Księżna Mette-Marit jest dumna, że jej dzieci otrzymały tak prestiżową funkcję, reprezentując kraj podczas tak wielkiej i prestiżowej imprezy jak mistrzostwa świata - poinformował dwór królewski w Oslo.

Kim jest przyszła królowa Norwegii

Księżniczka Ingrid Alexandra jest obecnie drugą osobą w kolejce do norweskiego tronu po swoim ojcu. Przed rokiem ukończyła ona 15-miesięczną służbę wojskową w norweskim batalionie inżynieryjnym. Posiada uprawnienia do prowadzenia ciężkich wozów bojowych piechoty CV90, w których pełni odpowiedzialną funkcję działonowego. Ponadto wykonała kilka skoków ze spadochronem, systematycznie trenuje kickboxing i jest mistrzynią kraju w surfingu z 2020 roku. Rok temu rozpoczęła również studia na wydziale nauk społecznych uniwersytetu w Sydney.

Z powodu hospitalizacji księżnej rodzina królewska nie pojawiła się na pierwszym meczu grupowym. Podczas wygranego 4:1 starcia Norwegii z Irakiem w loży honorowej zasiadł norweski premier Jonas Gahr Stoere. Polityk miał na sobie identyczną koszulkę jak piłkarze, a liczni komentatorzy telewizyjni podczas zbliżeń kamer błędnie przedstawili go jako króla. Po nadchodzącym spotkaniu norweska kadra zakończy fazę grupową rywalizacją z Francją, która odbędzie się 26 czerwca.