Mecz MŚ 2026 Jordania Algieria. Zobacz kto zachował szanse na awans

Przebieg spotkania MŚ 2026 Jordania Algieria

Spotkanie odbyło się na stadionie w kalifornijskim Santa Clara przy obecności ponad 68 tysięcy widzów. Obie drużyny przystąpiły do rywalizacji po bolesnych porażkach w pierwszej kolejce. Jordania uległa wcześniej Austrii 1:3, natomiast Algieria przegrała z Argentyną 0:3 po bramkach Lionela Messiego. Zwycięstwo w tym meczu było niezbędne do zachowania szans na awans. Sędzią głównym tego decydującego starcia był Słoweniec Slavko Vincić.

Od pierwszych minut na boisku wyraźnie dominowała reprezentacja Algierii. W pierwszej połowie afrykański zespół utrzymywał się przy piłce przez 76 procent czasu gry. Swoich doskonałych okazji nie potrafili jednak zamienić na bramki Riyad Mahrez oraz Amine Gouiri. Niespodziewanie to debiutująca na mistrzostwach świata Jordania objęła prowadzenie. W 36. minucie celnym strzałem popisał się Nizar Al Rashdan.

Kto awansuje dalej z grupy J?

W drugiej części spotkania algierscy piłkarze ruszyli do intensywnego odrabiania strat. Przełom nastąpił w 69. minucie po precyzyjnym dośrodkowaniu Riyada Mahreza z rzutu rożnego. W polu karnym najwyżej do piłki wyskoczył Nadir Benbouali i uderzeniem głową doprowadził do wyrównania. Zwycięski gol dla drużyny z Afryki padł w 82. minucie po skutecznej akcji Amine Gouiriego. Wynik 1:2 utrzymał się do końcowego gwizdka słoweńskiego arbitra.

Porażka oznacza dla reprezentacji Jordanii definitywny koniec szans na grę w 1/16 finału mistrzostw świata. Z grupy J pewna awansu do kolejnej fazy turnieju jest już Argentyna, która wcześniej pokonała Austrię 2:0. Ostatnia runda spotkań w tej grupie odbędzie się w nocy z 27 na 28 czerwca czasu polskiego. Algieria zagra o awans z Austrią w bezpośrednim starciu. W tym samym czasie Argentyna zmierzy się z wyeliminowaną już z turnieju Jordanią.