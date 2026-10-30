Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Zobacz kto zapisał się w protokole sędziowskim

Bezbramkowy remis w Zabrzu

Spotkanie polskiej Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa zakończyło się wynikiem 0:0. Na trybunach zasiadło dokładnie 27 659 kibiców. Głównym arbitrem tego piłkarskiego widowiska był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. Mimo wielu prób z obu stron, żaden z zawodników nie zdołał umieścić piłki w siatce.

W trakcie rywalizacji sędzia musiał wielokrotnie temperować nastroje piłkarzy. Żółtymi kartkami w zespole gospodarzy ukarani zostali Janis Antiste, Erik Janża, Malthe Hojholt oraz Rafał Janicki. Z kolei w drużynie gości z Warszawy upomnienia otrzymali Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka i Damian Szymański. Mecz obfitował w twardą walkę w środku pola.

Składy obu drużyn na mecz

Trenerzy obu zespołów zdecydowali się na kilka zmian w trakcie trwania spotkania. W barwach Górnika Zabrze na murawie pojawili się Philipp Schulze, Ondrej Zmrzly, Rafał Janicki, Josema oraz Erik Janża. W pomocy zagrali Kacper Urbański, którego w 92. minucie zmienił Bruno Durdov, Jarosław Kubicki zastąpiony przez Malthe Hojholta oraz Paulo Bernardo. W ataku wystąpili Peter Federico, Sondre Liseth zmieniony przez Erika Prekopa i Janis Antiste, za którego wszedł Maksym Chłań.

Zespół gości również zaprezentował szeroką kadrę w tym wyjazdowym starciu. Dostępu do bramki Legii Warszawa bronił Otto Hindrich, a w obronie zagrali Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak i Robert Deziel. W linii pomocy wystąpili Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański oraz Kacper Chodyna. Formację ofensywną tworzyli Michal Sevcik, Łukasz Zjawiński i Mateusz Szczepaniak, a z ławki rezerwowych weszli między innymi Bohdan Wjunnyk, Wahan Biczachczjan, Arkadiusz Reca, Shinnosuke Fukuda i Damian Szymański.