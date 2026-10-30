Anwil Włocławek znów gra na styku. Zwycięstwo jednym punktem

Zacięte starcie we Włocławku

W kolejnym meczu ekstraklasy koszykarzy zmierzyły się drużyny Anwil Włocławek i Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. Spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy 83:82. Wyniki poszczególnych kwart to: 25:22, 19:17, 22:25, 17:18.

Dla zwycięskiej ekipy najwięcej punktów zdobył Sam Hines jr, który zapisał na swoim koncie 23 oczka. Lennard Freeman, Deon Edwin oraz Szymon Wójcik dołożyli po 13 punktów. Manu Lecomte dorzucił 12, Hans Vanwijn 7, a Adam Brenk 2 punkty.

Stal walczyła do samego końca

W drużynie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. najskuteczniejszy okazał się Taijon Jones z wynikiem 21 punktów. Daniel Gołębiowski zdobył 13, a Jakub Parzeński 12 punktów. Karl Lips i Jaylin Hunter zanotowali po 11 trafień na swoim koncie.

Warto zauważyć niesamowitą serię drużyny z Włocławka w obecnych rozgrywkach. Wszystkie pięć dotychczasowych spotkań tego sezonu z udziałem Anwilu zakończyło się różnicą jednego punktu. Piątkowe starcie było trzecim zwycięstwem włocławian przy dwóch porażkach.