Anwil Włocławek znów gra na styku. Zwycięstwo jednym punktem

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-30 23:16

Anwil Włocławek po raz kolejny dostarczył swoim kibicom niesamowitych emocji. Włocławianie pokonali Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 83:82. Wszystkie dotychczasowe mecze Anwilu w tym sezonie kończyły się różnicą zaledwie jednego punktu.

Koszykarz w białym stroju drybluje piłkę obok rywala. O zaciętym meczu Anwilu Włocławek przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w białym stroju kozłuje piłkę obok przeciwnika w czarnym stroju na parkiecie hali sportowej.

Zacięte starcie we Włocławku

W kolejnym meczu ekstraklasy koszykarzy zmierzyły się drużyny Anwil Włocławek i Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. Spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy 83:82. Wyniki poszczególnych kwart to: 25:22, 19:17, 22:25, 17:18.

Dla zwycięskiej ekipy najwięcej punktów zdobył Sam Hines jr, który zapisał na swoim koncie 23 oczka. Lennard Freeman, Deon Edwin oraz Szymon Wójcik dołożyli po 13 punktów. Manu Lecomte dorzucił 12, Hans Vanwijn 7, a Adam Brenk 2 punkty.

Stal walczyła do samego końca

W drużynie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. najskuteczniejszy okazał się Taijon Jones z wynikiem 21 punktów. Daniel Gołębiowski zdobył 13, a Jakub Parzeński 12 punktów. Karl Lips i Jaylin Hunter zanotowali po 11 trafień na swoim koncie.

Warto zauważyć niesamowitą serię drużyny z Włocławka w obecnych rozgrywkach. Wszystkie pięć dotychczasowych spotkań tego sezonu z udziałem Anwilu zakończyło się różnicą jednego punktu. Piątkowe starcie było trzecim zwycięstwem włocławian przy dwóch porażkach.

 

ROLKI