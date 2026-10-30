Górnik Zabrze remisuje z Legią. Niewykorzystane szanse gospodarzy

Przebieg pierwszej połowy w Zabrzu

Dzień przed ważnym meczem piłkarskiej Ekstraklasy trener gospodarzy Michal Gasparik podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2030 roku. Szkoleniowiec dokonał sześciu zmian w podstawowym składzie w porównaniu do wtorkowego starcia w Pucharze Polski, kiedy to zabrzanie wyeliminowali po rzutach karnych Piasta Gliwice. Zespół z Warszawy miał więcej czasu na regenerację, ponieważ pożegnał się z pucharowymi rozgrywkami już w poprzedniej rundzie. W pierwszych trzech kwadransach to miejscowi gracze częściej operowali piłką blisko pola karnego przeciwnika. Defensywa gości skutecznie jednak blokowała wszelkie wczesne próby uderzeń.

Najlepszą okazję do otwarcia wyniku przed przerwą miał w 41. minucie spotkania pomocnik Górnika Jarosław Kubicki. Po precyzyjnym dośrodkowaniu Petera Federico zawodnik posłał piłkę z zaledwie kilku metrów tuż obok słupka. Piłkarze Legii Warszawa rzadko zagrażali bramce strzeżonej przez Philippa Schulze. Jedynym groźniejszym akcentem ze strony przyjezdnych było niecelne uderzenie Mateusza Szczepaniaka w 18. minucie rywalizacji. Pierwsza odsłona zakończyła się bezbramkowym remisem, co w pełni oddawało obraz ostrożnej gry obu rywalizujących zespołów.

Czy druga połowa przyniosła rozstrzygnięcie?

Po zmianie stron obraz gry nie uległ znaczącej zmianie, a kibice zgromadzeni na trybunach wciąż nie oglądali wielu dogodnych sytuacji podbramkowych. W 58. minucie sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna musiał na dłuższą chwilę przerwać sportowe zawody. Powodem tej decyzji było gęste zadymienie boiska po odpaleniu rac przez sympatyków drużyny przyjezdnej. Gdy dym wreszcie opadł i wznowiono grę, to gospodarze ponownie przejęli pełną inicjatywę w działaniach ofensywnych. Zawodnicy z Zabrza za wszelką cenę starali się udokumentować swoją przewagę w posiadaniu piłki zdobyciem decydującego gola.

W 72. minucie Ondrej Zmrzly zdecydował się na potężny strzał z dystansu, po którym piłka pechowo dla miejscowych odbiła się od poprzeczki. W końcowych fragmentach meczu Erik Prekop uderzył bardzo niecelnie z odległości ośmiu metrów, marnując kolejną doskonałą szansę. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna odpowiedziała groźną akcją Bohdana Wjunnyka, ale jego mocny strzał zatrzymał się jedynie na bocznej siatce. Zanotowany remis sprawił, że Górnik utrzymał czteropunktową przewagę w tabeli nad swoim rywalem. Z kolei Legia pozostała jedynym zespołem bez wyjazdowej porażki w obecnym sezonie ligowym.