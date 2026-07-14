Mecz Anglia - Argentyna. Kto posędziuje półfinał mundialu

Kto sędziuje półfinały mistrzostw świata?

Środowy półfinał pomiędzy Anglią a Argentyną poprowadzi 44-letni Ismail Elfath. Amerykańskiemu arbitrowi urodzonemu w Casablance pomagać na liniach będą Corey Parker oraz Kyle Atkins. Sędzią technicznym wyznaczono Włocha Maurizio Marianiego. Decyzję w tej sprawie oficjalnie potwierdziła międzynarodowa federacja piłkarska FIFA. Arbiter ten posiada uprawnienia międzynarodowe od 2016 roku i pracował już podczas poprzedniego mundialu w Katarze.

Dla Elfatha to już czwarte spotkanie na tym turnieju. Wcześniej sędziował potyczki Holandii z Japonią, Urugwaju z Hiszpanią oraz starcie Norwegii z Brazylią w 1/8 finału. We wtorkowym półfinale Francja - Hiszpania rozjemcą będzie Salwadorczyk Ivan Barton. 35-latek z Salwadoru również zaliczy czwarty występ w trwających mistrzostwach. Wcześniej prowadził mecze Turcji z Paragwajem, Japonii ze Szwecją oraz wygrany po karnych mecz Szwajcarii z Kolumbią.

Czy Szymon Marciniak posędziuje finał?

W gronie sędziów na turnieju wciąż znajduje się Szymon Marciniak. Polski arbiter, wspierany przez Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika, dotychczas poprowadził spotkania fazy grupowej pomiędzy Argentyną i Algierią oraz Iranem i Egiptem. W pierwszym z tych starć doszło do kontrowersji, co skłoniło algierską federację do złożenia oficjalnej skargi na brak interwencji polskiego zespołu sędziowskiego. Wątpliwości wzbudziły ostre starcia z udziałem Lionela Messiego oraz Alexisa Mac Allistera. W drugim meczu Marciniak zebrał doskonałe recenzje, słusznie anulując po analizie VAR decydującą bramkę dla reprezentacji Iranu.

Eksperci spekulują jednak, że polski sędzia może nie otrzymać już żadnego spotkania w tegorocznym mundialu. Gdyby poprowadził finał po raz drugi z rzędu, byłaby to sytuacja bez precedensu w wieloletniej historii mistrzostw świata. Ponadto mecze o trzecie miejsce zazwyczaj przypadają arbitrom młodszym, będącym na początku wielkiej kariery. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że Tomasz Kwiatkowski został wyznaczony jako sędzia VAR na pierwszy półfinał turnieju. Doświadczony arbiter z Płocka w swojej karierze sędziował już łącznie siedem meczów na trzech turniejach rangi mistrzostw świata.