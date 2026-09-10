Ekstraklasa. Hit w Zabrzu i klasyk Legia - Widzew w niedzielę

Tabela ekstraklasy nie oddaje układu sił

Obecnie pięć drużyn reprezentujących Polskę w europejskich pucharach ma zaległe spotkania, co oznacza, że 10 zespołów rozegrało po sześć meczów. Na czele tabeli ekstraklasy znajduje się Lech Poznań, który zgromadził 16 punktów i może pochwalić się serią pięciu wygranych z rzędu. Punkt mniej mają Legia Warszawa (siedem rozegranych meczów, zero porażek) oraz Górnik Zabrze.

W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, co będzie starciem wicemistrza z mistrzem kraju. Warto przypomnieć, że na początku obecnego sezonu obie drużyny spotkały się w meczu o Superpuchar, gdzie Lech pokonał Górnika 3:1. To spotkanie zapowiada się jako jedno z najciekawszych w 8. kolejce.

Kiedy mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź?

W niedzielę przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie rozegrany zostanie ligowy klasyk pomiędzy Legią a Widzewem Łódź. Widzew, trenowany przez Aleksandra Vukovicia, z zaledwie jednym zwycięstwem i siedmioma punktami zajmuje 13. miejsce w tabeli, co jest dużym rozczarowaniem. Z kolei Legia walczy o utrzymanie czołowych lokat.

Mecze tych drużyn od lat nazywane są "derbami Polski". Oba kluby jako jedyne reprezentowały nasz kraj w fazie grupowej Ligi Mistrzów (Widzew w 1996 r., Legia w 1995 i 2016 r.) oraz dotarły do półfinału Pucharu Europy. Rywalizacja nabierała szczególnego znaczenia w latach 80. i 90., decydując o mistrzostwie Polski.

Jagiellonia zagra z Wisłą Kraków w piątek

Tuż za czołową trójką plasuje się Jagiellonia Białystok, która przygotowuje się do fazy zasadniczej Ligi Europy. W piątek zagrają na wyjeździe z czwartą w tabeli Wisłą Kraków, a stawką tego meczu będą ważne punkty w czołówce. Wisła traci do Jagiellonii zaledwie jeden punkt.

Z kolei krakowska Wisła straciła właśnie swojego najlepszego strzelca. Hiszpan Jordi Sanchez wykupił swój kontrakt i przeszedł do Pogoni Szczecin, w której zadebiutuje już w sobotnim meczu z Wieczystą Kraków. Z kolei do Rakowa Częstochowa, który po sześciu meczach ma zero punktów, dołączył nowy trener Tomasz Kaczmarek, a jego debiut odbędzie się w piątek przeciwko Motorowi Lublin.