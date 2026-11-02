Max Verstappen triumfuje w Meksyku po raz 74. Kto zdobył tytuł mistrza?

Max Verstappen zbliża się do gigantów

Holenderski kierowca zespołu Red Bull po raz kolejny pokazał swoją dominację, wygrywając niedzielny wyścig Grand Prix Formuły 1 w Meksyku. Było to jego 74. zwycięstwo w karierze, co umacnia go na trzeciej pozycji w klasyfikacji wszech czasów.

Obecnie więcej wygranych w historii Formuły 1 mają tylko dwaj kierowcy: Niemiec Michael Schumacher z 91 triumfami oraz Brytyjczyk Lewis Hamilton, który z wynikiem 106 zwycięstw znajduje się na szczycie zestawienia.

Kto został mistrzem świata w Meksyku?

Niedzielny wyścig w Meksyku był szczególny nie tylko dla zwycięzcy. Trzecie miejsce zajął Włoch Kimi Antonelli, co pozwoliło mu na zapewnienie sobie tytułu mistrza świata Formuły 1.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że jedynym Polakiem, który w historii cyklu zdołał wygrać wyścig, pozostaje Robert Kubica. Triumfował on w Grand Prix Kanady w 2008 roku.