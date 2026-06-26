Matus Vojtko w Wieczystej Kraków. Skąd ten zaskakujący transfer?

Matus Vojtko wzmacnia krakowski klub

25-letni Matus Vojtko jest wychowankiem zespołu Zemplin Michalovce, w którym rozpoczął swoją profesjonalną karierę. Następnie jego talent dostrzegli działacze Slovana Bratysława, gdzie święcił swoje największe dotychczasowe sukcesy. W barwach najbardziej utytułowanego słowackiego klubu wywalczył aż trzy tytuły mistrza kraju. Przed przyjazdem do Polski zawodnik reprezentował również barwy słoweńskiej drużyny HNK Gorica. Zgromadzone doświadczenie ma pomóc nowej drużynie w walce o ligowe punkty.

Latem ubiegłego roku słowacki defensor zdecydował się na transfer do polskiej ligi i podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. W trakcie minionych rozgrywek rozegrał na krajowych boiskach trzydzieści jeden spotkań, w których zdołał zdobyć jedną bramkę. Niestety, zespół z Trójmiasta po słabym sezonie ostatecznie pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Spadek z ligi sprawił, że piłkarz zdecydował się na przedwczesne rozwiązanie dotychczasowej umowy z gdańskim klubem. Dzięki temu mógł swobodnie szukać nowego pracodawcy.

Jakie są najnowsze transfery Wieczystej Kraków?

Pozyskanie Matusa Vojtko to ważny ruch kadrowy, jednak nie jest to jedyne wzmocnienie przed zbliżającymi się rozgrywkami. Defensor zza południowej granicy jest już czwartym piłkarzem pozyskanym przez krakowski klub podczas trwającego letniego okienka transferowego. Włodarze drużyny wykazują się ogromną aktywnością na rynku i starają się zbudować solidną kadrę. Wcześniej sfinalizowano między innymi transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena. Gracz ten przeniósł się do Polski z rumuńskiego Rapidu Bukareszt.

Do krakowskiego zespołu dołączyli także inni zawodnicy z międzynarodowym doświadczeniem. Kontrakty podpisali pomocnik Ben Lederman grający wcześniej dla Maccabi Tel Awiw oraz chorwacki stoper Duje Dujmovic z ekipy Zrinjski Mostar. Tak znaczące roszady kadrowe mają zagwarantować odpowiednią jakość sportową już od pierwszej kolejki ligowej. Wieczysta na inaugurację rozgrywek ekstraklasy zmierzy się dwudziestego czwartego lipca w Radomiu z miejscowym Radomiakiem. Czas pokaże, jak nowi gracze zaprezentują się na murawie.