Jaką posiadłość kupił Martin Oedegaard po turnieju

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Norwegii sfinalizował zakup ekskluzywnej nieruchomości tuż po powrocie z mistrzostw świata. Turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zakończył się dla jego drużyny na etapie ćwierćfinału. Norwedzy ulegli w nim reprezentacji Anglii wynikiem 1:2 i pożegnali się z rywalizacją o medale. Zawodnik londyńskiego Arsenalu zapłacił za nową inwestycję 2,5 miliona dolarów. Zakupu dokonano w nadmorskiej miejscowości Arendal, gdzie na co dzień mieszkają teściowie piłkarza.

Posiadłość zlokalizowana jest nad samym brzegiem morza i oferuje bezpośredni dostęp do piaszczystej plaży. W jej skład wchodzą dwa oddzielne domki letniskowe o powierzchni 120 oraz 240 metrów kwadratowych. Nowy dom znanego piłkarza gwarantuje prywatną przystań oraz panoramiczny widok na pobliski fiord. Budynki wzniesiono w 2003 roku i natychmiast wykończono w najwyższym luksusowym standardzie. Nieruchomość składa się łącznie z siedemnastu przestronnych pokoi, a osiem z nich to sypialnie.

Dlaczego uczestnicy MŚ 2026 masowo kupują nieruchomości?

Majątek kapitana norweskiej kadry narodowej jest regularnie wyceniany przez skandynawski magazyn finansowy "Kapital". Według najnowszych szacunków wartość dóbr popularnego sportowca oscyluje w granicach 120 milionów dolarów. Jego koledzy z drużyny również dysponują potężnymi środkami po niedawno zakończonym turnieju międzynarodowym. Zgodnie z listopadowym porozumieniem gracze otrzymają od federacji trzydzieści procent wypłat z puli FIFA. Kwota ta zostanie w pełni przekazana zespołowi po wcześniejszym odliczeniu wszystkich niezbędnych wydatków.

Pieniądze z piłkarskich mistrzostw są dzielone zgodnie z tradycyjnym skandynawskim systemem solidarnościowym. Każdy członek kadry narodowej otrzymuje identyczną kwotę bez względu na liczbę rozegranych minut na boisku. Taki sprawiedliwy podział ma na celu wyeliminowanie niepotrzebnych animozji wewnątrz zespołu narodowego. Norweskie media gospodarcze podkreślają, że każdy reprezentant kraju stał się w lipcu milionerem. Dziennikarze spodziewają się prawdziwego wysypu transakcji na krajowym rynku nieruchomości w nadchodzącym czasie.