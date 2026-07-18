Finał mistrzostw świata 2026 przed nami. Zaskakujące słowa hiszpańskiego kapitana przed meczem

Kluczowe słowa kapitana przed niedzielnym finałem

Hiszpania awansowała do decydującego starcia po wcześniejszych spektakularnych sukcesach na arenie międzynarodowej. Zespół wygrał Ligę Narodów w 2023 roku oraz ubiegłoroczne mistrzostwa Europy w 2024 roku. Kapitan drużyny narodowej zauważył, że obecna wysoka dyspozycja to wynik długofalowej pracy całego zespołu. Rozwój kadry odbywał się systematycznie przez kilkanaście ostatnich miesięcy. Rodri przypomniał o tym fakcie podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami przed wielkim finałem.

Zdobycie najważniejszego trofeum pozostaje nadrzędnym celem dla hiszpańskiego gracza. Pomocnik ma na swoim koncie wygraną w Lidze Mistrzów w 2023 roku oraz prestiżową Złotą Piłkę otrzymaną w 2024 roku. Hiszpanie stracili w trakcie całego obecnego turnieju zaledwie jedną bramkę. Ekipa z Europy kontroluje własne pole karne i bezwzględnie dominuje w środku boiska. Zapytany o ewentualne mankamenty w grze swojego zespołu, zawodnik zareagował jedynie szerokim uśmiechem.

- Najwspanialszą rzeczą, jaka może spotkać piłkarza, jest sięgnięcie po triumf na mundialu - dodał.

- Przeszliśmy przez stopniowy proces rozwoju, w którym drużyna dojrzewała przez ostatnie lata – powiedział kapitan Hiszpanów na konferencji prasowej.

- Ten zespół, to pokolenie piłkarzy miało okazję wyrobić sobie nazwiska, a teraz dotrzeć do finału mistrzostw świata. Jesteśmy zadowoleni z drogi, jaką przebyliśmy, ale na tym nie poprzestajemy. Nasze ambicje sięgają o wiele dalej - dodał.

- Największą rzeczą, jaka może cię spotkać, jest zostać mistrzem świata. Czuję zadowolenie ze swojej kariery, ale zawsze jest w niej ta motywacja, by iść dalej – stwierdził.

- Mamy mocne i słabe strony. Tych słabych punktów jest niewiele, ale zachowam je dla siebie – przyznał.

- Musimy dążyć do zwycięstwa, być ambitni i zdeterminowani, aby wywalczyć tytuł. To oznacza, że musimy być sobą przez cały mecz - dodał.

Finał mistrzostw świata 2026 to starcie tytanów

Przeciwnikiem europejskiej drużyny będzie w nadchodzącą niedzielę utytułowana reprezentacja Argentyny. Ekipa z Ameryki Południowej awansowała do finału mundialu drugi raz z rzędu. Argentyńczycy zaimponowali w tegorocznym turnieju niesamowitą skutecznością, odwracając niekorzystne losy wielu spotkań w kluczowych końcówkach. Oczy kibiców będą zwrócone na Lionela Messiego, który pozostaje istotnym elementem ofensywy. W półfinale zawodnicy z Europy pokonali reprezentację Francji wynikiem 2:0 po niezwykle trudnym i wymagającym fizycznie meczu.

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego mierzy się z legendą hiszpańskiej kadry z 2010 roku. Zespół triumfował wówczas w mistrzostwach świata zorganizowanych w Republice Południowej Afryki. Obecny kapitan reprezentacji podkreślił jednak, że dzisiejszy futbol uległ zbyt wielkim i szybkim przemianom. Porównywanie obu drużyn wydaje się z tego powodu całkowicie nieuzasadnione w sensie czysto sportowym. Niedzielny finał w East Rutherford koło Nowego Jorku rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego.

- Ta drużyna posiada ducha rywalizacji, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu i charakter – przyznał Rodri.

- Dla mnie to najlepszy piłkarz wszech czasów. Poprowadził swoją reprezentację do triumfu w MŚ 2022, a teraz do finału – przypomniał kapitan Hiszpanów.

- Ale Argentyna to znacznie więcej niż tylko Messi. Oczywiście musimy mieć go na oku, ale także wielu innych zawodników - dodał.

- Ten mecz będzie inny. Myślę, że będzie bardziej zacięta walka, bardziej fizyczna i musimy być przygotowani – podkreślił.