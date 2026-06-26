Manuel Neuer bije rekord MŚ w piłce nożnej. Ile meczów rozegrał niemiecki bramkarz?

Historyczny wynik Neuera na mistrzostwach świata

Niemiecki bramkarz Manuel Neuer po raz 22. wystąpił w meczu piłkarskich mistrzostw świata. Jego zespół uległ reprezentacji Ekwadoru 1:2 w spotkaniu rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Mimo porażki, obie drużyny zapewniły sobie awans do fazy pucharowej turnieju.

Dzięki temu awansowi doświadczony golkiper ma realną szansę na kolejne występy na mundialu. Obecnie żaden inny bramkarz na świecie nie może pochwalić się taką liczbą rozegranych spotkań na mistrzostwach świata. Jego wynik to 22 spotkania na imprezach tej rangi.

Jak wypada Manuel Neuer na tle innych piłkarzy?

Dla porównania warto zestawić osiągnięcie Neuera z innymi zawodnikami. Wśród bramkarzy na drugim miejscu plasuje się Francuz Hugo Lloris, który zgromadził 20 mundialowych występów. Z kolei absolutnym rekordzistą pod względem liczby spotkań na mistrzostwach świata w ogóle jest Argentyńczyk Lionel Messi, mający na swoim koncie 28 meczów w MŚ.

Warto również wspomnieć o polskich akcentach w statystykach występów na mundialach. W czołówce tego historycznego zestawienia znajduje się Władysław Żmuda z 21 spotkaniami na koncie. Drugim Polakiem z imponującym wynikiem jest Grzegorz Lato, który zagrał w 20 meczach na piłkarskich mistrzostwach świata.