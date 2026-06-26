Manuel Neuer bije rekord MŚ w piłce nożnej. Ile meczów rozegrał niemiecki bramkarz?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-26 3:15

Manuel Neuer zapisał się w historii mistrzostw świata w piłce nożnej. Niemiecki bramkarz rozegrał swój 22. mecz na mundialu, stając się pod tym względem absolutnym rekordzistą na swojej pozycji. Czy uda mu się jeszcze wyśrubować ten imponujący wynik?

Bramkarz w beżowych rękawicach z brudami od ziemi i trawy, próbujący złapać brudną piłkę, która unosi się nad zieloną murawą, z niewyraźnym tłem bramki. Więcej o rekordach Manuela Neuera przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce bramkarza w rękawicach próbują złapać piłkę nożną lecącą nisko nad trawą.

Historyczny wynik Neuera na mistrzostwach świata

Niemiecki bramkarz Manuel Neuer po raz 22. wystąpił w meczu piłkarskich mistrzostw świata. Jego zespół uległ reprezentacji Ekwadoru 1:2 w spotkaniu rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Mimo porażki, obie drużyny zapewniły sobie awans do fazy pucharowej turnieju.

Dzięki temu awansowi doświadczony golkiper ma realną szansę na kolejne występy na mundialu. Obecnie żaden inny bramkarz na świecie nie może pochwalić się taką liczbą rozegranych spotkań na mistrzostwach świata. Jego wynik to 22 spotkania na imprezach tej rangi.

Jak wypada Manuel Neuer na tle innych piłkarzy?

Dla porównania warto zestawić osiągnięcie Neuera z innymi zawodnikami. Wśród bramkarzy na drugim miejscu plasuje się Francuz Hugo Lloris, który zgromadził 20 mundialowych występów. Z kolei absolutnym rekordzistą pod względem liczby spotkań na mistrzostwach świata w ogóle jest Argentyńczyk Lionel Messi, mający na swoim koncie 28 meczów w MŚ.

Warto również wspomnieć o polskich akcentach w statystykach występów na mundialach. W czołówce tego historycznego zestawienia znajduje się Władysław Żmuda z 21 spotkaniami na koncie. Drugim Polakiem z imponującym wynikiem jest Grzegorz Lato, który zagrał w 20 meczach na piłkarskich mistrzostwach świata.