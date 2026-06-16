Maja Chwalińska zagra w Wimbledonie. Kto jeszcze wystąpi na londyńskiej trawie?

Dzika karta dla polskiej tenisistki

Maja Chwalińska otrzymała od organizatorów wielkoszlemowego Wimbledonu tak zwaną dziką kartę. Jest to specjalne zaproszenie, które zazwyczaj trafia do wracających po kontuzjach gwiazd. Przepustka była niezbędna, ponieważ w momencie zamykania list zgłoszeniowych 24-letnia Polka zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA. Taka pozycja zmuszałaby ją do rywalizacji w turnieju kwalifikacyjnym. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się 29 czerwca.

Przyznanie wyróżnienia jest efektem niedawnego sukcesu zawodniczki. Szóstego czerwca polska tenisistka dotarła do finału wielkoszlemowego French Open, w którym przegrała z Rosjanką Mirrą Andriewą. Po paryskim turnieju awansowała na 21. pozycję w światowym zestawieniu. O zaproszenie dla zawodniczki wnioskował oficjalnie Polski Związek Tenisowy. Za przyznaniem jej miejsca lobbował również amerykański tenisista John McEnroe w rozmowie z Timem Henmanem na antenie telewizji TNT.

- Musimy teraz szybko załatwiać sprawy związane z jej wyjazdem do Anglii – powiedział PAP Szczypka.

Kto zagra na kortach Wimbledonu?

Oprócz polskiej zawodniczki wyróżniono łącznie po osiem singlistek i ośmiu singlistów. Wśród zaproszonych mężczyzn znaleźli się Bułgar Grigor Dimitrow oraz kończący karierę Szwajcar Stan Wawrinka. Dzikie karty otrzymało również po siedem par deblowych w obu kategoriach, w tym amerykańskie siostry Venus i Serena Williams. Menedżer tenisistki oraz prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotr Szczypka, ocenił szanse zawodniczki w Londynie jako zbliżone do tych z Paryża. Zawodniczka nie planuje żadnego sprawdzianu na trawie przed startem w Anglii.

W głównej drabince turnieju znajdzie się łącznie czworo reprezentantów Polski w rywalizacji kobiet i dwóch w turnieju mężczyzn. Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić trzecia w rankingu WTA Iga Świątek. Oprócz niej wystąpią 21. na świecie Chwalińska, 45. Magdalena Fręch oraz 48. Magda Linette. Wśród panów zaprezentują się Hubert Hurkacz, notowany na 103. miejscu w zestawieniu ATP, oraz 47. w rankingu Kamil Majchrzak, który niedawno wygrał turniej w holenderskim 's-Hertogenbosch. Dla 24-latki największym dotychczasowym sukcesem w Londynie pozostaje druga runda osiągnięta w 2022 roku.