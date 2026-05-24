Magdalena Fręch na French Open. Co zaskoczyło w pierwszej rundzie?

Magdalena Fręch i mecz pierwszej rundy

Magdalena Fręch zmierzyła się z rumuńską zawodniczką Eleną-Gabrielą Ruse w ramach pierwszej rundy wielkoszlemowego French Open. Mecz ten zapowiadał się na zaciętą rywalizację na paryskich kortach. Polka, reprezentująca swój kraj, rozpoczęła spotkanie z determinacją. Pierwszy set był szczególnie wyrównany i obfitował w emocjonujące wymiany.

Ostatecznie Magdalena Fręch zdołała zwyciężyć w tie-breaku pierwszego seta, pokonując rywalkę 7:6 (7-5). To zwycięstwo dało jej psychologiczną przewagę przed kolejną partią meczu. W drugim secie Polka kontynuowała dobrą grę, szybko wychodząc na prowadzenie. Utwierdzała swoją dominację na korcie.

Dlaczego Elena-Gabriela Ruse skreczowała?

W momencie, gdy Magdalena Fręch prowadziła w drugim secie 2:1, doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Elena-Gabriela Ruse podjęła decyzję o kreczu, czyli wycofaniu się z dalszej gry. Tenisistka z Rumunii nie była w stanie kontynuować meczu. To oznaczało zakończenie jej udziału w turnieju French Open.

Krecz Ruse automatycznie przypieczętował awans Magdaleny Fręch do kolejnej fazy rozgrywek. Oficjalny wynik spotkania to 7:6 (7-5), 2:1 dla polskiej tenisistki. Magdalena Fręch tym samym zapewniła sobie miejsce w drugiej rundzie French Open. Czeka ją tam kolejne wyzwanie w prestiżowym turnieju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.