Łukasz Kolenda zagra w lidze hiszpańskiej. Zaskakujący kierunek polskiego koszykarza

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 22:15

Łukasz Kolenda zmienia barwy klubowe i dołącza do najsilniejszej ligi w Europie. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z katalońskim zespołem BC Manresa, w którym spędzi najbliższe lata. Łukasz Kolenda zagra w hiszpańskiej ekstraklasie po bardzo udanym sezonie na niemieckich parkietach.

Koszykarz w czarnych spodenkach i rękawiczce dryblujący pomarańczową piłką na drewnianym parkiecie. Dynamiczne ujęcie stóp w sportowych butach i dłoni gracza, podkreślające sportowy charakter. Więcej o karierze Łukasza Kolendy przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Osoba w czarnym stroju sportowym i rękawiczkach kozłuje piłkę do koszykówki na drewnianym parkiecie.

Łukasz Kolenda wzmacnia hiszpański BC Manresa

Reprezentant Polski w koszykówce zmienia ligę niemiecką na hiszpańską ACB. Pochodzący z Ełku 26-letni zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z katalońskim klubem BC Manresa. Informację o transferze oficjalnie potwierdzili przedstawiciele tej hiszpańskiej drużyny. Wcześniej koszykarz otrzymał powołanie na lipcowe mecze kadry narodowej.

Miniony rok był dla gracza pierwszym zagranicznym wyzwaniem w karierze sportowej. W barwach Rostock Seawolves, pod wodzą trenera Przemysława Frasunkiewicza, rozgrywający notował bardzo dobre statystyki. W minionym sezonie zdobywał średnio 10,3 punktu, 2 asysty oraz 1,9 zbiórki na mecz. Zespół z Rostocku zajął dziewiąte miejsce w sezonie zasadniczym ligi. Koszykarze tej drużyny nie zdołali jednak awansować do fazy play off podczas rywalizacji w play in.

Jak BC Manresa zaprezentuje się w Europie?

Ekipa Kids&Us Manresa zakończyła zmagania w hiszpańskiej lidze na dziesiątej pozycji w tabeli. Zespół zanotował w sezonie ligowym bilans szesnastu zwycięstw i osiemnastu porażek. W sezonie 2026/27 kataloński klub ponownie wystąpi w międzynarodowych rozgrywkach Pucharu Europy. Ten prestiżowy turniej stanowi bezpośrednie zaplecze dla elitarnej Euroligi. Udział w tym samym pucharze weźmie również dotychczasowa drużyna z Rostocku.

Nowy zawodnik zespołu z Katalonii ma za sobą niezwykle udaną przeszłość w polskiej ekstraklasie. Reprezentując barwy Śląska Wrocław, koszykarz skompletował pełen zestaw medali mistrzostw naszego kraju. Zdobył złoto w 2022 roku, srebrny medal rok później oraz brązowy krążek w 2024 roku. W najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii kibice zobaczą także innego gracza reprezentacji narodowej. Koszykarzem występującym w zespole Unicai Malaga jest obecnie polski kadrowicz Aleksander Balcerowski.