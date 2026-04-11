Fight Mode: Kiedy gala? Kto walczy? Zasady. Łukasz Jurkowski i Sandra Kubicka promują nową organizację!

Na krajowym podwórku pojawia się marka Fight Mode, która stawia na brutalne walki na gołe pięści.

Pierwszą galę zaplanowano na 23 maja w Poznaniu.

Starcia będą toczyć się na dystansie pięciu dwuminutowych rund.

Poznaj informacje o potencjalnych uczestnikach i przekonaj się o potencjale tego innowacyjnego formatu!

Popularna modelka i influencerka zdecydowała się na niespodziewany krok i dołączyła do środowiska brutalnych sportów walki. Łukasz Jurkowski potwierdził, że Sandra Kubicka zasiliła szeregi ekipy tworzącej markę Fight Mode.

„Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy” - napisał Łukasz "Juras" Jurkowski.

46

Kiedy odbędzie się pierwsza gala Fight Mode?

Premierowe wydarzenie nowej federacji zaplanowano na 23 maja w Poznaniu. Sobotni termin ma sprzyjać organizacji ogromnego widowiska o charakterze rozrywkowo-sportowym. Włodarze obiecują kibicom wysoce energetyczny spektakl oparty na bezlitosnych konfrontacjach oraz maksymalnej atrakcyjności wizualnej.

Kto walczy na gali Fight Mode promowanej przez Sandrę Kubicką?

Obecnie zestawienia zawodników pozostają tajemnicą. Twórcy projektu planują jednak w niedalekiej przyszłości sukcesywnie ujawniać tożsamość uczestników oraz poszczególne walki. Zgodnie z zapowiedziami, główny bohater najważniejszego starcia zostanie zaprezentowany 12 kwietnia.

„Potem rusza lawina odrywania karty gali w Poznaniu 23.05! Zapraszamy” - napisał Łukasz "Juras" Jurkowski.

W materiałach reklamowych oraz na profilach społecznościowych można dostrzec sugestie dotyczące udziału rozpoznawalnych postaci z kręgu ulicznych konfrontacji, twórców internetowych oraz weteranów walk bez zabezpieczeń. Celem promotorów jest stworzenie unikalnego połączenia głośnych nazwisk z ekstremalnie brutalną rywalizacją.

Zasady walki na Fight Mode. Brak rękawic i krótkie rundy

Regulamin stanowi kluczowy wyróżnik opisywanego przedsięwzięcia na tle konkurencji. Każdy pojedynek rozegra się na dystansie pięciu dwuminutowych odsłon, oddzielonych sześćdziesięciosekundowymi przerwami na odpoczynek. Zawodnicy skrzyżują rękawice w formule bare-knuckle, co oznacza całkowity zakaz używania jakichkolwiek ochraniaczy na dłonie. Dozwolone będą wyłącznie uderzenia pięścią, natomiast szczegółowe przepisy eliminujące faule poznamy tuż przed samym wydarzeniem.

Zaproponowany format czasowy charakteryzuje się większą dynamiką niż tradycyjne mieszane sztuki walki czy kick-boxing. Walka bez owijek na dłoniach drastycznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia głębokich rozcięć oraz poważnych kontuzji. Taka specyfika gwarantuje kibicom niezwykle krwawe widowisko o potężnym ładunku emocjonalnym, jednak wymaga od wojowników podjęcia ogromnego ryzyka zdrowotnego.

Nowy gracz na rynku kreuje swój wizerunek jako znacznie brutalniejsza odpowiedź na popularne gale z udziałem celebrytów, stawiając aspekt czysto sportowy ponad otoczkę rozrywkową. Sukces poznańskiej premiery będzie zależał głównie od jakości ostatecznej rozpiski. Aktualnie w przestrzeni wirtualnej da się zauważyć ogromne zainteresowanie tym projektem. Sympatycy krwawych potyczek mogą z optymizmem spoglądać na majowe plany debiutującej marki.