Hubert Hurkacz żegna się z turniejem ATP w Halle. Zaskakujący zwrot akcji na trawie

Trzysetowy pojedynek w drugiej rundzie zawodów

Reprezentant Polski bardzo dobrze rozpoczął rywalizację w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Niemczech. Zawodnik z Wrocławia pewnie wygrał pierwszego seta, kontrolując przebieg gry. W kolejnej partii to jednak niemiecki rywal przejął całkowicie inicjatywę na trawiastym korcie. Daniel Altmaier odrobił straty i zwyciężył w drugiej odsłonie spotkania. Mecz musiał rozstrzygnąć się w trzecim, niezwykle zaciętym secie.

Ostatnia partia przyniosła bardzo wyrównaną walkę obu doświadczonych tenisistów. Ostatecznie szalę zwycięstwa przechylił na swoją stronę Altmaier, wygrywając siedem do pięciu. Zacięte spotkanie zakończyło się wczesną eliminacją polskiego gracza z dalszej rywalizacji w niemieckim turnieju. Końcowy wynik meczu to trzy do sześciu, sześć do trzech oraz siedem do pięciu dla reprezentanta gospodarzy. Należy dodać, że wrocławianin był jedynym Polakiem startującym w tegorocznej edycji zawodów.

Kiedy odbył się poprzedni mecz zawodników?

Było to dopiero drugie bezpośrednie spotkanie tych graczy w najważniejszych imprezach z cyklu ATP. Poprzednie starcie miało miejsce przed dwoma laty podczas prestiżowych zawodów. Wówczas w turnieju rangi Masters 1000 w Madrycie lepszy okazał się dwudziestodziewięcioletni tenisista z Wrocławia. Tym razem jednak trawiasta nawierzchnia w Niemczech sprzyjała jego oponentowi. Reprezentant gospodarzy zdołał ostatecznie wziąć rewanż za tamtą porażkę.

Wrocławianin spadł niedawno na sto trzecie miejsce w ogólnoświatowym rankingu tenisistów. Mimo to na trawie dotychczas czuł się świetnie, co udowodnił we wtorkowym meczu otwarcia. Pokonał wtedy rozstawionego z numerem ósmym Rosjanina Andrieja Rublowa w pierwszej rundzie zmagań. W 2022 roku Polak całkowicie triumfował w imprezie w Halle. Dwa lata temu dotarł z kolei do finału, w którym ostatecznie uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.