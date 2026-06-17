Ivana Knoll znów kradnie show! Skąpy strój miss mundialu podzielił internautów

Ivana Knoll na MŚ 2026 też kibicuje Chorwacji

Ivana Knoll od lat wspiera chorwacką reprezentację piłkarską. Jej popularność eksplodowała podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie swoimi prowokacyjnymi strojami wywoływała ogromne emocje i przełamywała lokalne normy. Od tamtej pory jej kariera nabrała tempa. Obecnie spełnia się nie tylko w rolach modelki i influencerki, ale także próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem „KNOLLDOLL”. Przed rozpoczęciem turnieju zapowiadała, że Chorwaci mogą sprawić Anglikom niemałe kłopoty. Nie ukrywa, że mocno trzyma kciuki za sukces swoich rodaków i zamierza kibicować im na żywo z trybun w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Celebrytka pochwaliła się w mediach społecznościowych ujęciami sprzed spotkania z Anglią. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała się w charakterystycznym dla siebie, bardzo odważnym stroju. Wybrała top w tradycyjną, biało-czerwoną kratę, który bardzo mocno odsłaniał jej wdzięki i wydawał się wręcz za mały! W sieci natychmiast wybuchła dyskusja. Część fanów nie kryła zachwytu nad wyglądem modelki, podczas gdy inni sugerowali, że tym razem posunęła się o krok za daleko i zapomniała o dobrym smaku.

Zdania na temat jej ubioru mogą być podzielone, ale jedno nie ulega wątpliwości – Ivana skutecznie skupiła na sobie wzrok jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Jej nowe fotografie szybko zdobyły popularność w sieci i wywołują lawinę komentarzy. Modelka jednak zupełnie nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na trybunach.