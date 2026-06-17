Jakub Łabojko opuszcza Motor Lublin. Dziesiąty piłkarz żegna się z ekstraklasowym klubem

Kolejne pożegnania w Lublinie

28-letni defensywny pomocnik, Jakub Łabojko, dołączył do lubelskiego klubu w styczniu 2025 roku. W barwach Motoru rozegrał 44 spotkania w ekstraklasie, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Zawodnik jest już dziesiątym piłkarzem, który opuszcza zespół w obecnym oknie transferowym.

Wcześniej z klubem pożegnał się m.in. chorwacki bramkarz Ivan Brkic. Golkiper zdecydował się na podpisanie trzyletniego kontraktu z Legią Warszawa. Innym zawodnikiem, który zmienił barwy, jest Michał Król, przechodzący do Wisły Płock.

Kto jeszcze odszedł z Motoru?

Zarząd Motoru Lublin nie przedłużył umów z kilkoma innymi graczami. Wśród nich znaleźli się Filip Wójcik, Mathieu Scalet, Arkadiusz Najemski, Renat Dadashov, Holender Bradly van Hoeven oraz Kacper Karasek, który związał się z Radomiakiem. Dodatkowo Bartosz Wolski, pełniący funkcję kapitana, przeniósł się do GKS Katowice na zasadzie transferu definitywnego, wykorzystując klauzulę o kwocie odstępnego wynoszącej 100 tys. euro.

Do tej pory lubelski klub oficjalnie nie ogłosił pozyskania żadnego nowego zawodnika. Przygotowania drużyny do zbliżającego się sezonu ekstraklasy ruszają w czwartek.