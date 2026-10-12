Lotto Chemik Police lepszy od MKS Kalisz. Kto zachował zimną krew w końcówce?

Zacięty początek meczu w ekstraklasie siatkarek

Spotkanie rozpoczęło się od niespodziewanego uderzenia przyjezdnych, które odważnie weszły w to starcie. Zespół Netland MKS Kalisz wygrał pierwszą odsłonę 25:20, wykazując się dużą skutecznością w decydujących momentach. Gospodynie musiały szybko przeorganizować swoją grę, aby uniknąć kolejnych strat i wrócić do rywalizacji.

W drugiej i trzeciej partii kibice oglądali niezwykle wyrównaną walkę z obu stron siatki. Siatkarki Lotto Chemik Police wygrały te sety do 22 i 23, przejmując inicjatywę na parkiecie w najważniejszych akcjach. Kluczowa dla odwrócenia losów spotkania okazała się stabilna postawa policzanek w końcówkach obu odsłon.

Jak przebiegała decydująca partia meczu?

Czwarta odsłona spotkania to już bardzo wyraźna dominacja gospodyń, które nie pozostawiły złudzeń swoim rywalkom. Ekipa Lotto Chemik Police triumfowała w tym secie pewnie 25:16, ostatecznie pieczętując zwycięstwo w całym meczu 3:1. W barwach zwycięskiej drużyny na parkiecie pojawiły się między innymi Pola Janicka, Natalia Mędrzyk, Oliwia Sieradzka oraz libero Agata Nowak.

Mimo wyjazdowej porażki zawodniczki z Kalisza pokazały na boisku sporo sportowej woli walki. W zespole gości wystąpiły między innymi Paulina Zaborowska i Anna Lewandowska, a na pozycji libero wspierała je Anna Bodasińska. Komplet punktów w ligowej tabeli pozostał jednak w rękach siatkarek z Polic.