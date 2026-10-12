Ekstraklasa. GKS Katowice pokonuje rywala po emocjonującym meczu

Zwycięstwo GKS Katowice na własnym stadionie

Mecz pomiędzy drużynami GKS Katowice i Wieczysta Kraków zakończył się wynikiem 2:1. Do przerwy gospodarze prowadzili skromnie, a na tablicy wyników widniał rezultat 1:0. Wynik spotkania otworzył już w piętnastej minucie Ilja Szkurin, posyłając piłkę do siatki. Wydarzenie to śledziło dokładnie 9 116 kibiców zgromadzonych na trybunach. Zawodnicy obu drużyn zaprezentowali wysokie zaangażowanie przez całe sportowe widowisko.

Druga połowa przyniosła równie dużo piłkarskich emocji i zwrotów akcji. W sześćdziesiątej drugiej minucie Bartosz Białek, wprowadzony z ławki rezerwowych, strzałem głową doprowadził do wyrównania. Napastnik gości wykorzystał dobrą okazję i skutecznie pokonał Gabriela Kobylaka. Decydujący cios zadał jednak Bartosz Nowak, który w siedemdziesiątej czwartej minucie ustalił ostateczny wynik spotkania. Sędzią głównym tego zaciętego pojedynku był Marcin Kochanek reprezentujący Opole.

Kto zagrał w wyjściowych składach?

Gospodarze wystąpili w mocnym zestawieniu, a w bramce od pierwszych minut stanął Gabriel Kobylak. W formacji obronnej pojawili się Alan Czerwiński, Lukas Klemenz oraz Pau Resta. Linię pomocy tworzyli Marcin Wasielewski, Kacper Łukasiak, Mateusz Kowalczyk i Mateusz Wdowiak. Szkoleniowiec zespołu z Katowic dokonał w trakcie trwania spotkania w sumie pięciu roszad personalnych. W drugiej części gry na murawie zameldowali się między innymi Bartosz Wolski, Borja Galan oraz Arkadiusz Jędrych.

Zespół Wieczystej Kraków rozpoczął to ligowe spotkanie z Mateuszem Kochalskim pomiędzy słupkami. Defensywę od początku stanowili Aleksandar Djermanović, Antonio Milić i Duje Dujmović. W środku pola od pierwszego gwizdka walczyli Karol Fila, Tobias Christensen, Mikkel Maigaard oraz Kamil Pestka. Sztab szkoleniowy drużyny przyjezdnej również intensywnie korzystał ze swoich rezerwowych zawodników w drugiej połowie. Na placu gry po przerwie pojawili się między innymi Efthymis Koulouris, Bartosz Białek, Matus Vojtko i Ben Lederman.