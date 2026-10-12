GKS Katowice lepszy od Wieczystej. Zwycięstwo po trudnym meczu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-12 23:17

GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2:1 w zaciętym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. GKS Katowice zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w drugiej połowie, po bramce Bartosza Nowaka. Spotkanie przyciągnęło ponad 9 tysięcy widzów na trybuny.

Piłkarze walczący o piłkę podczas meczu GKS Katowice z Wieczystą Kraków. O wyniku meczu przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze walczący o piłkę na boisku podczas meczu. Jeden z graczy wykonuje wślizg.

GKS Katowice obejmuje prowadzenie

Mecz pomiędzy GKS Katowice a Wieczystą Kraków przyniósł sporo emocji. Gospodarze otworzyli wynik spotkania już w 15. minucie za sprawą celnego trafienia Ilji Szkurina. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, mimo prób z obu stron.

Po zmianie stron Wieczysta ruszyła do odrabiania strat. W 62. minucie wyrównującego gola strzelił Bartosz Białek, uderzając precyzyjnie głową. Emocje sięgały zenitu, a obie drużyny dążyły do zdobycia decydującej bramki.

Bartosz Nowak zapewnia zwycięstwo

O losach spotkania przesądziła sytuacja z 74. minuty. Bartosz Nowak popisał się skutecznym strzałem, który ustalił wynik meczu na 2:1 dla GKS Katowice. Zwycięstwo to jest cennym punktem w tabeli dla zespołu z Katowic.

Spotkanie poprowadził sędzia Marcin Kochanek z Opola. Na trybunach zasiadło 9 116 widzów, dopingujących swoje drużyny. Obie ekipy dokonały wielu zmian w składach, starając się zmienić obraz gry na boisku.

ROLKI