GKS Katowice lepszy od Wieczystej. Zwycięstwo po trudnym meczu

GKS Katowice obejmuje prowadzenie

Mecz pomiędzy GKS Katowice a Wieczystą Kraków przyniósł sporo emocji. Gospodarze otworzyli wynik spotkania już w 15. minucie za sprawą celnego trafienia Ilji Szkurina. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, mimo prób z obu stron.

Po zmianie stron Wieczysta ruszyła do odrabiania strat. W 62. minucie wyrównującego gola strzelił Bartosz Białek, uderzając precyzyjnie głową. Emocje sięgały zenitu, a obie drużyny dążyły do zdobycia decydującej bramki.

Bartosz Nowak zapewnia zwycięstwo

O losach spotkania przesądziła sytuacja z 74. minuty. Bartosz Nowak popisał się skutecznym strzałem, który ustalił wynik meczu na 2:1 dla GKS Katowice. Zwycięstwo to jest cennym punktem w tabeli dla zespołu z Katowic.

Spotkanie poprowadził sędzia Marcin Kochanek z Opola. Na trybunach zasiadło 9 116 widzów, dopingujących swoje drużyny. Obie ekipy dokonały wielu zmian w składach, starając się zmienić obraz gry na boisku.