Ekstraklasa. Wyniki 10. kolejki

Mecze z 9 października

Wieczysta Kraków pokonała Wisłę Płock 3:0. Wynik otworzył Lucas Piazon w 34. minucie, a kolejne dwa gole dołożył Lisandro Semedo (68' i 90+6'). Spotkanie sędziował Bartosz Frankowski, a na trybunach zasiadło 1648 widzów.

Raków Częstochowa przegrał u siebie z GKS Katowice 1:4. Dla gospodarzy trafił Patryk Makuch. Bramki dla gości zdobyli Ilja Szkurin, Bartosz Nowak (z karnego), Mateusz Kowalczyk i Borja Galan. Mecz obserwowało ponad 5 tysięcy osób.

Weekendowe starcia

Śląsk Wrocław uległ Lechowi Poznań 1:4. Gole dla „Kolejorza” strzelali Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i dwukrotnie Patrik Walemark. Jedyne trafienie dla wrocławian zaliczył Grzegorz Tomasiewicz w doliczonym czasie gry. Na stadionie zgromadziło się prawie 34 tysiące kibiców.

Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze 1:3, a Cracovia po zaciętym meczu pokonała KGHM Zagłębie Lubin 3:1. Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2:0 po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. Dziś, w ostatnim meczu kolejki, Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2:3.