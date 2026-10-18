Lotto AZS UMCS Lublin pokonuje rywalki. Kto poprowadził zespół do cennego triumfu?

Kluczowa faza meczu dla gospodyń

Spotkanie w ramach ekstraklasy koszykarek rozpoczęło się po myśli przyjezdnych, które wygrały pierwszą kwartę 23:20. Zawodniczki ze stolicy Wielkopolski szybko narzuciły swoje warunki gry na parkiecie. Jednak w drugiej i trzeciej odsłonie obraz gry uległ diametralnej zmianie, zmuszając gości do głębokiej defensywy. Gospodynie zagrały w tym czasie niezwykle skutecznie, budując solidną przewagę nad rywalkami. Wygrane odpowiednio 22:11 oraz 22:13 kwarty zadecydowały o ostatecznym sukcesie lublinianek.

Ostatnia część meczu była już tylko kontrolowaniem wypracowanej wcześniej przewagi punktowej. Koszykarki z Poznania zdołały co prawda wygrać czwartą kwartę 24:16, ale nie wystarczyło to do odwrócenia losów rywalizacji na ich korzyść w całym spotkaniu. Zawody zakończyły się ostatecznie zasłużonym triumfem miejscowej ekipy z wynikiem 80:71. Kibice zgromadzeni na trybunach mogli podziwiać wiele interesujących i dynamicznych akcji pod obiema tablicami. Zwycięstwo to z pewnością doda pewności siebie drużynie z Lublina przed kolejnymi ligowymi wyzwaniami.

Kto rzucił najwięcej punktów w meczu?

Liderką w ofensywie zwycięskiego zespołu okazała się Catherine Reese, która zakończyła zawody z dorobkiem aż 21 punktów. Bardzo mocne wsparcie zapewniły jej również Kourtney Treffers oraz Matea Tadić, zapisując na swoim koncie odpowiednio 19 i 18 oczek podczas rywalizacji na parkiecie. Ważne punkty dorzuciły także Shyanne Sellers, Amalia Rembiszewska, Agata Stępień, Kornelia Ignerska i Aleksandra Wojtala. W składzie lubelskiej ekipy pojawiła się również Laura Weber, która nie zdobyła punktów. Taka zespołowa gra okazała się receptą na pokonanie trudnego przeciwnika.

W szeregach zespołu pokonanego najskuteczniejsza na boisku była Anna Jakubiuk, która wywalczyła dla swojej drużyny 17 punktów. Dzielnie sekundowała jej Jovana Popović, kończąc rywalizację z piętnastoma punktami na koncie po ostatnim gwizdku sędziego. Dobre zawody rozegrały ponadto Feyonda Fitzgerald, Laura Miskiniene oraz Malina Piasecka, z których każda zaliczyła solidną zdobycz punktową. W kadrze meczowej punktowały także Gmrice Davis i Wiktoria Haegenbarth, a zagrały również Aleksandra Pszczolarska, Dominika Puzio oraz Martyna Główczak. Mimo ambitnej postawy całego zespołu, przyjezdne musiały ostatecznie uznać wyższość świetnie dysponowanych gospodyń.