Liga NBA: sześć minut Jeremy'ego Sochana i co to oznacza dla jego zespołu?

Występ Jeremy'ego Sochana i zwycięstwo Knicks

W rozgrywkach Ligi NBA, koszykarze New York Knicks odnieśli ważne zwycięstwo nad Toronto Raptors, triumfując 112:95. Ten rezultat zagwarantował nowojorskiej drużynie 3. miejsce w Konferencji Wschodniej, co jest znaczącym osiągnięciem przed play-offami. Polski zawodnik, Jeremy Sochan, zagrał w tym meczu jedynie sześć minut.

W czasie spędzonym na parkiecie, Jeremy Sochan zaliczył jedną zbiórkę oraz jeden przechwyt, co stanowiło jego skromny wkład w końcowy sukces. Liderem Knicks był Jalen Brunson, który zdobył 29 punktów, demonstrując swoją dominację w ofensywie. Karl-Anthony Towns, również z Knicks, zanotował double-double, uzyskując 22 punkty i 10 zbiórek.

Dominacja Knicks w przebiegu spotkania

New York Knicks prowadzili w meczu z Toronto Raptors od samego początku, kontrolując przebieg gry. Szczególnie imponująca była ich postawa w drugiej kwarcie, którą wygrali zdecydowanie 29:15, co pozwoliło im zbudować znaczącą przewagę. Do przerwy gospodarze prowadzili już 51:36, wykazując się dużą skutecznością i dyscypliną taktyczną.

W drugiej części spotkania drużyna z Nowego Jorku nieco zwolniła tempo, jednak utrzymywała bezpieczną przewagę. Mimo mniejszej intensywności, Knicks bez problemów kontrolowali wydarzenia na parkiecie aż do ostatniego gwizdka. Dla Raptors najwięcej punktów uzyskali Brandon Ingram – 16, oraz Scottie Barnes i Ja’Kobe Walter – po 15 punktów każdy.

Rekordowa seria porażek Washington Wizards

Na kolejkę przed zakończeniem sezonu zasadniczego, Washington Wizards ponieśli kolejną, dziewiątą z rzędu porażkę, ulegając Miami Heat 117:140. Była to ich 25. przegrana w ostatnich 26 spotkaniach, co świadczy o głębokim kryzysie drużyny. Wizards zapisali się w historii Ligi NBA jako pierwszy zespół, który przegrał co najmniej 64 spotkania w trzech kolejnych sezonach.

Do przerwy Wizards przegrywali z Miami Heat już 52:72, a w drugiej odsłonie spotkania nie zanotowali żadnej poprawy w swojej grze. Dla Heat najlepiej punktowali Simone Fontecchio i Pelle Larsson, obaj z 24 punktami, a Bam Adebayo dołożył 20 punktów, 11 zbiórek i 8 asyst. W drużynie Wizards najwięcej punktów zdobył Bub Carrington – 30, oraz Bilal Coulibaly – 25.

Philadelphia 76ers przerywa złą passę

W innym piątkowym meczu NBA, Philadelphia 76ers przerwała serię trzech kolejnych porażek, pokonując Indiana Pacers 105:94. To zwycięstwo pozwoliło 76ers utrzymać ósmą pozycję w Konferencji Wschodniej, co jest kluczowe w kontekście nadchodzących faz rozgrywek. Liderem zespołu z Filadelfii był Tyrese Maxey, który rzucił 32 punkty.

Przez dwie pierwsze kwarty pojedynek między 76ers a Pacers był wyrównany, a Indiana dwukrotnie doprowadzała do remisu, ostatni raz przy stanie 64:64. Później jednak to rywale z Filadelfii uzyskali przewagę, wygrywając trzecią kwartę 25:13 i konsekwentnie utrzymując prowadzenie do końca meczu. Paul George dołożył 21 punktów, a VJ Edgecombe – 16, dla Indiany najwięcej punktów zdobył Jarace Walker – 17.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.