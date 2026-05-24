Liga NBA: New York Knicks blisko historycznego finału. Czy Cleveland Cavaliers mają jeszcze szanse?

Knicks dominują Cavaliers w trzecim meczu

New York Knicks kontynuowali swoją agresywną grę, podobnie jak w poprzednich dwóch spotkaniach rozegranych w Nowym Jorku. W sobotnim, trzecim meczu finału Konferencji Wschodniej NBA, który odbył się w Cleveland, zespół Knicks od początku był bardziej agresywny i szybko zbudował przewagę. Utrzymali ją do samego końca spotkania, wygrywając 121:108 z Cleveland Cavaliers. Reprezentant Polski Jeremy Sochan, grający dla nowojorskiej drużyny, w tym meczu nie pojawił się na boisku jako rezerwowy.

Do wysokiego zwycięstwa, będącego już dziesiątym z rzędu, New York Knicks poprowadził Jalen Brunson, zdobywając 30 punktów. Po stronie Cleveland Cavaliers najlepiej zaprezentował się Evan Mobley, który zanotował 24 punkty. Kolejnym wyróżniającym się zawodnikiem gospodarzy był Donovan Mitchell, który uzbierał 23 punkty. Kluczowa okazała się strategia nowojorczyków, która pozwoliła im na utrzymanie kontroli nad przebiegiem całego spotkania.

"Kiedy gramy w naszym stylu, wszyscy są zadowoleni. Właśnie o to nam chodzi. Wcale mnie to nie dziwi, bo mamy naprawdę dobrych zawodników. Mamy dziś bilans 1-0. W poniedziałek 0-0. Jesteśmy daleko od naszego celu" - podkreślił skrzydłowy Knicks Josh Hart.

Czego brakuje Cleveland Cavaliers?

Donovan Mitchell, lider Cleveland Cavaliers, został zapytany na konferencji prasowej po meczu o kluczowe aspekty, które jego zespół musi poprawić, aby mieć szansę na pokonanie Nowojorczyków. Mitchell jasno wskazał na konieczność poprawy fundamentalnych elementów gry, w tym skuteczności rzutów. Podkreślił również znaczenie obrony oraz rzutów wolnych jako obszarów wymagających natychmiastowej uwagi.

W historii ligi NBA żadna drużyna nie zdołała odrobić straty wynoszącej 0-3 w serii play-off, co stawia Cleveland Cavaliers w niezwykle trudnej sytuacji. Czwarty mecz serii odbędzie się w poniedziałek, również na parkiecie w Cleveland, gdzie Knicks mogą przypieczętować swój awans. Potencjalny awans byłby pierwszym dla New York Knicks do finału ligi NBA od 1999 roku, co podkreśla stawkę kolejnego spotkania.

"Zacznijmy od rzutów. Zacznijmy od obron i rzutów wolnych. Sami sobie to zafundowaliśmy. Nie możemy się teraz wściekać" - powiedział jeden z liderów Cavaliers.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.