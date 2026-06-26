Ekstraliga żużlowa we Wrocławiu. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Kto triumfował w starciu o punkt bonusowy?

Zespół Betard Sparta Wrocław wygrał na swoim stadionie z drużyną Bayersystem GKM Grudziądz wynikiem 51:39. W pierwszym spotkaniu obu zespołów triumfowali żużlowcy z Grudziądza, pokonując wrocławian stosunkiem 48:42. Odrabianie strat z poprzedniego meczu zakończyło się ostatecznie dużym sukcesem miejscowej ekipy. Zaliczka rywali została całkowicie zniwelowana, co oznaczało ostateczne zdobycie punktu bonusowego przez Betard Spartę. To sportowe widowisko na trybunach wrocławskiego stadionu obejrzało dokładnie dwanaście i pół tysiąca widzów.

Zwycięska ekipa mogła liczyć na znakomitą postawę swoich liderów podczas całego meczu. Najwięcej punktów dla gospodarzy wywalczył Maciej Janowski, który zapisał na swoim koncie aż piętnaście oczek. Niewiele słabiej pojechał Brady Kurtz, zdobywając dla wrocławskiego zespołu trzynaście punktów. Trzecim filarem drużyny okazał się Artiom Łaguta z cennym dorobkiem dwunastu oczek. Dodatkowo ten sam zawodnik ustanowił najlepszy czas dnia podczas trzeciego wyścigu, osiągając rewelacyjny wynik 62,31 sekundy.

Jak punktowali żużlowcy gości z Grudziądza

W zespole Bayersystem GKM Grudziądz najlepszym dorobkiem punktowym mógł pochwalić się Maksym Drabik. Ten zawodnik zdołał wywalczyć w omawianym spotkaniu dokładnie dziesięć oczek. Po osiem punktów do dorobku drużyny gości dorzucili wspólnie Michael Jepsen Jensen, Wadim Tarasienko oraz Kevin Małkiewicz. Z kolei Max Fricke zakończył zawody we Wrocławiu z zaledwie czterema punktami na swoim koncie. Skład drużyny uzupełnili Bastian Pedersen z jednym punktem oraz Kacper Szarszewski, który w ogóle nie wyjechał na tor.

Skład gospodarzy uzupełniało jeszcze trzech zawodników, którzy dorzucili ważne punkty do końcowego triumfu. Bartłomiej Kowalski zdobył siedem oczek w swoich wyścigach na wrocławskim owalu. Mikkel Andersen zapisał na swoim koncie trzy punkty, a Nikodem Mikołajczyk dodał jedno oczko. Funkcję arbitra w tym niezwykle zaciętym spotkaniu pełnił sędzia Michał Sasień z Gdańska. Rywalizacja obu zespołów zakończyła się pełnym sukcesem miejscowego klubu sportowego.